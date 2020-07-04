В России теперь новая конституция. Она стала действующей с 4 июля. Несмотря на то, что в ней немало говорится о народе, саму конституцию переписали под президента Владимира Путина.

Обновленную конституцию России опубликовали на официальном портале правовой информации. Однако сделали это с ошибкой, пишет 24 канал.

К слову, Изменения в конституцию России вступили в силу: какую полноту власти получил Путин

В первом варианте публикации ее назвали "конституция президента Российской Федерации". И только потом исправили на "конституция Российской Федерации". Однако на archive.is еще до сих пор можно увидеть первый вариант названия.

Конституцию России решили назвать конституцией президента Российской Федерации / скриншот

Стоит добавить, что это не первый фейл с изменениями в конституцию России. Ее авторы допустили ошибку в едином вопросе, который выносили на голосование.