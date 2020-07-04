С субботы, 4 июля, в России вступили в силу изменения в конституцию страны. Поправки, которые были проголосованы 1 июля, дают еще больше полномочий президенту России Владимиру Путину.

Новая конституция России опубликована на официальном портале правовой информации 4 июля. Достойно внимания Полное обнуление Путина: какие сюрпризы ждут Россию Новые изменения в конституцию дают Владимиру Путину еще больше властных полномочий. Даже таких, которых не будет у его преемников. Издание Meduza собрало главные из них. Изменения для Путина Сроки Владимира Путина "обнуляются" – он получит возможность баллотироваться на пост президента в 2024 и в 2030 годах. Значит сможет править Россией до 2036 года. А уже для преемников Путина – в будущем нельзя будет баллотироваться в президенты более чем на два срока – неважно, подряд или нет.



Путину не стоит бояться преследований в России – пожизненная неприкосновенность бывших президентов закреплена в конституции.



У президента теперь еще больше власти: он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов (с согласия Совета Федерации) и увольнять премьера, не отправляя в отставку все правительство.



Президент сможет обжаловать закон, даже если парламент преодолел его вето. Для этого достаточно отправить его на проверку в Конституционный суд (о власти над этим судом смотрите пункт выше). Российский лидер теперь сам решает, какие органы власти подчиняются ему, а какие – премьеру. Силовые министры автоматически в его подчинении. Он сможет назначать премьера, даже если его кандидатуру трижды отклонила Дума. Раньше после такого приходилось распускать парламент, теперь можно обойтись и без этого.



Президент будет назначать больше членов Совета Федерации, а после своей отставки, если захочет, сможет сам войти в его состав. Другие важные изменения в российскую конституцию Формально международное право сохранит приоритет над российским, но Конституционный суд сможет блокировать исполнение решений международных организаций, если сочтет их "антиконституционными".

Человек, у которого когда-либо были иностранный вид на жительство или гражданство, не сможет избираться в президенты.

Депутатам, сенаторам, губернаторам, министрам, судьям запретят иметь иностранное гражданство или вид на жительство.

Российский народ объявлен государствообразующим в РФ.

В главном законе России теперь есть упоминание о Боге, а браком считается только союз мужчины и женщины.

Призыв к "отчуждению" любых территорий РФ станет антиконституционным.