Зміни до Конституції Росії набрали чинності: яку повноту влади отримав Путін
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Від суботи, 4 липня, в Росії набрали чинності зміни до Конституції країни. Поправки, за які були проголосовано 1 липня, дають ще більше повноважень президенту Росії Володимиру Путіну.
Нова Конституція Росії опублікована на офіційному порталі правової інформації 4 липня.
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Нові зміни до Конституції дають Володимиру Путіну ще більше владних повноважень. Навіть таких, яких не буде в його наступників. Видання Meduza зібрало головні з них.
Зміни для Путіна
- Терміни Володимира Путіна "обнуляються" – він отримає можливість балотуватися на пост президента у 2024 та у 2030 роках. Відтак зможе правити Росією до 2036 року. А вже для наступників Путіна – у майбутньому не можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни – неважливо, підряд чи ні.
- Путіну не варто боятися переслідувань в Росії – довічна недоторканність колишніх президентів закріплена в Конституції.
- У президента тепер ще більше влади: він зможе усувати суддів Конституційного і Верховного судів (за згодою Ради Федерації) і звільняти прем'єра, не відправляючи у відставку весь уряд.
- Президент зможе оскаржити закон, навіть якщо парламент подолав його вето. Для цього достатньо відправити його на перевірку до Конституційного суду (про владу над цим судом дивіться пункт вище)
- Російський лідер тепер сам вирішує, які органи влади підпорядковуються йому, а які – прем'єру. Силові міністри автоматично й ого підпорядкуванні.
- Він зможе призначати прем'єра, навіть якщо його кандидатуру тричі відхилила Дума. Раніше після такого доводилося розпускати парламент, тепер можна обійтися і без цього.
- Президент призначатиме більше членів Ради Федерації, а після своєї відставки, якщо захоче, зможе сам увійти до його складу.
Інші важливі зміни до російської Конституції
- Формально міжнародне право збереже пріоритет над російським, але Конституційний суд зможе блокувати виконання рішень міжнародних організацій, якщо вважатиме їх "антиконституційними".
- Людина, у якого коли-небудь були іноземна посвідка на проживання або громадянство, не зможе обиратися в президенти.
- Депутатам, сенаторам, губернаторам, міністрам, суддям заборонять мати іноземне громадянство або посвідку на проживання.
- Російський народ оголошений державотворчим в РФ.
- В головному законі Росії тепер є згадка про Бога, а шлюбом вважається тільки союз чоловіка і жінки.
- Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.