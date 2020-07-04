Від суботи, 4 липня, в Росії набрали чинності зміни до Конституції країни. Поправки, за які були проголосовано 1 липня, дають ще більше повноважень президенту Росії Володимиру Путіну.

Нова Конституція Росії опублікована на офіційному порталі правової інформації 4 липня. Варте уваги Повне обнулення Путіна: які сюрпризи чекають на Росію Нові зміни до Конституції дають Володимиру Путіну ще більше владних повноважень. Навіть таких, яких не буде в його наступників. Видання Meduza зібрало головні з них. Зміни для Путіна Терміни Володимира Путіна "обнуляються" – він отримає можливість балотуватися на пост президента у 2024 та у 2030 роках. Відтак зможе правити Росією до 2036 року. А вже для наступників Путіна – у майбутньому не можна буде балотуватися в президенти більше, ніж на два терміни – неважливо, підряд чи ні. Путіну не варто боятися переслідувань в Росії – довічна недоторканність колишніх президентів закріплена в Конституції. У президента тепер ще більше влади: він зможе усувати суддів Конституційного і Верховного судів (за згодою Ради Федерації) і звільняти прем'єра, не відправляючи у відставку весь уряд. Президент зможе оскаржити закон, навіть якщо парламент подолав його вето. Для цього достатньо відправити його на перевірку до Конституційного суду (про владу над цим судом дивіться пункт вище) Російський лідер тепер сам вирішує, які органи влади підпорядковуються йому, а які – прем'єру. Силові міністри автоматично й ого підпорядкуванні. Він зможе призначати прем'єра, навіть якщо його кандидатуру тричі відхилила Дума. Раніше після такого доводилося розпускати парламент, тепер можна обійтися і без цього. Президент призначатиме більше членів Ради Федерації, а після своєї відставки, якщо захоче, зможе сам увійти до його складу. Інші важливі зміни до російської Конституції Формально міжнародне право збереже пріоритет над російським, але Конституційний суд зможе блокувати виконання рішень міжнародних організацій, якщо вважатиме їх "антиконституційними".

Людина, у якого коли-небудь були іноземна посвідка на проживання або громадянство, не зможе обиратися в президенти.

Депутатам, сенаторам, губернаторам, міністрам, суддям заборонять мати іноземне громадянство або посвідку на проживання.

Російський народ оголошений державотворчим в РФ.

В головному законі Росії тепер є згадка про Бога, а шлюбом вважається тільки союз чоловіка і жінки.

Заклик до "відчуження" будь-яких територій РФ стане антиконституційним.