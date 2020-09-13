РФ проводить в окупованому Криму "вибори": Україна пригрозила відповідальністю причетним
Україна засуджує незаконну організацію та проведення Росією так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму. Усі причетні до підготовки й проведення виборів на півострові понесуть відповідальність.
Псевдовибори в окупованому Криму не будуть вважатися легітимними, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Про це заявили у телеграмі МЗС України.
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Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України,
– йдеться у повідомленні.
Крім того, Україна закликає міжнародну спільноту засудити незаконні дії Росії та заявити про невизнання результатів так званих "виборів" в окупованому Криму.
Також МЗС просить посилити тиск на РФ, зокрема розширивши санкції.
"Вибори", які РФ проводить у Криму: що треба знати
- У Росії 13 вересня проходить голосування на виборах різних рівнів.
- Росія проводить ці "вибори" й на окупованих територіях Криму та Севастополя. Там обирають так званого "губернатора".