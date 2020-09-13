Україна засуджує незаконну організацію та проведення Росією так званих "місцевих виборів" в окупованому Криму. Усі причетні до підготовки й проведення виборів на півострові понесуть відповідальність.

Псевдовибори в окупованому Криму не будуть вважатися легітимними, а їхні результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Про це заявили у телеграмі МЗС України.

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Вважаємо такі дії Кремля продовженням грубих порушень Російською Федерацією державного суверенітету і територіальної цілісності України,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, Україна закликає міжнародну спільноту засудити незаконні дії Росії та заявити про невизнання результатів так званих "виборів" в окупованому Криму.

Також МЗС просить посилити тиск на РФ, зокрема розширивши санкції.

"Вибори", які РФ проводить у Криму: що треба знати