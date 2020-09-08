Євросоюз продовжить санкції проти Росії через агресію щодо України: на який термін
Євросоюз продовжить санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Зокрема, йдеться про агресію Росії проти України.
Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своєму твітері, продовжать санкції у середу, 9 вересня 2020 року.
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"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України", – написав Джозвяк.
За його словами, продовжать санкції на 6 місяців, як це відбувається зазвичай.
Що відомо про санкції ЄС проти Росії
- Ще в 2014 році запровадили обмежувальні заходи через дії Росії з дестабілізації України.
- Як відомо, санкції спрямовані як проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, так і проти сфери використання товарів подвійного призначення.
- Варто зазначити, що ці санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній. Також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.
- Також ці заходи забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, пов'язаних з обороною. Вони стосуються заборони на всі товари подвійного призначення, які можуть використовувати військові Росії як кінцеві користувачі.
- Подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі – також заборонений.