Євросоюз продовжить санкції проти осіб та суб'єктів, відповідальних за підрив територіальної цілісності України. Зокрема, йдеться про агресію Росії проти України.

Як повідомив кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк на своєму твітері, продовжать санкції у середу, 9 вересня 2020 року.

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"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло візовим заборонам і заморожуванню активів 175 осіб і 44 юридичних осіб, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України", – написав Джозвяк.

За його словами, продовжать санкції на 6 місяців, як це відбувається зазвичай.

EU ambassadors will tomorrow green light the visa bans and asset freezes on 175 ppl and 44 entities that the block believes have undermined the territorial integrity of #Ukraine. 6 months roll-over as usual. #Crimea #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 8, 2020

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