Через блокування з боку Кіпру санкційна робота Європейського Союзу дуже ускладнилася.

Столиця Кіпру Нікозія блокує санкції проти Російської Федерації. Про це у Twitter повідомив журналіст видання "Радіо Свобода” Рікард Джозвяк.

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Він розповів у своєму дописі, що Кіпр блокує санкції проти осіб, відповідальних за будівництво Керченського мосту та кібератаки на Бундестаг у 2015 році.

EU sanctions work is currently proving difficult with #Cyprus blocking work on both sanctions against those responsible for the cyber attacks on the Bundestag in 2015 & those responsible for the construction of the #Kerchbridge. #Ukraine #Russia #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 3, 2020

Що відомо про санкції

Шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму до 23 червня 2021 року.

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Йдеться про країни-кандидати на вступ до Євросоюзу – Чорногорію та Албанію, членів європейської зони вільної торгівлі – Норвегію та Ісландію, а також про – Україну і Грузію.