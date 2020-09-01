Олександр Лукашенко заявив, що великі європейські країни не вступають у відкритий конфлікт з Білоруссю. Президент країни переконаний, що вони бояться можливих наслідків для своєї економіки.

Лукашенко наголосив: якщо Білорусь закриє кордони під Брестом та Гродно, це ускладнить процес транспортування німецьких вантажів на Схід. Президент Білорусі переконаний, що європейські держави бояться вступати у відкриту конфронтацію з Білоруссю, тому і вплутали у гру країни Балтії. Про це Лукашенко заявив 1 вересня під час візиту у місто Барановичі, повідомляє "БелТА".

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Їм дали команду "фас", і вони гавкнули під парканом. Я це так оцінюю,

– наголосив Лукашенко.

"Вони отримають від свого народу в зуби"

На думку Лукашенка, балтійським лідерам потрібно нібито боятися реакції власних народів на санкції проти Білорусі. За словами лідера держави, люди згадають часи СРСР, і тоді владі потрібно буде пояснити, куди зникли усі здобутки минулого.

Вони отримають від свого народу так в зуби, що цих зубів не залишиться,

– заявив Лукашенко.

В МЗС Литви відреагували на погрози

Міністер закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус заявив, що від закриття кордонів з країнами Балтії найбільше постраждає сама Білорусь. За словами посадовця, економіка республіки зараз перебуває на межі абсолютного колапсу. Якщо Білорусь перестане брати участь у транспортуванні іноземних вантажів, негативні наслідки можуть відчути інші країни. Однак їхні збитки будуть суттєво меншими, аніж у Білорусі.

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