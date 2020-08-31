У вересні Тихановська виступить в ООН і ПАРЄ: що відомо
Світлана Тихановська виступить на засіданнях Ради Безпеки ООН та під час Парламентської асамблеї Ради Європи. Свої доповіді білоруська опозиціонерка озвучить на запрошення Естонії.
Тихановська виступить в ООн та ПАРЄ на початку вересня. Про це з посиланням на штаб опозиціонерки 31 серпня повідомляє Интерфакс.
Зверніть увагу У штабі Тихановської назвали умову для переговорів з владою
- В ООН Тихановська виступить 4 вересня. За даними пресслужби Тихановської, для можливості виступити під час Ради Безпеки ООН потрібна згода всіх країн Радбезу.
- В ПАРЄ білоруська опозиціонерка виступить 8 вересня.
Тихановська не буде відмовлятися від міжнародної допомоги
У штабі Тихановської нагадали, що опозиція просить поважати суверенітет Білорусі і волю білоруського народу. Найкращим варіантом виходу з кризи, на думку Тихановської, є переговори. Однак опозиціонерка не має наміру відмовлятися і від міжнародної допомоги.
До Радбезу ООН Тихановська звернеться на запрошення Естонії. Країна зараз входить до складу органу, який відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки
Глава МЗС Естонії і Тихановська провели телефонну розмову
Світлана Тихановська та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал провели телефонну розмову. За даними телеграм-каналу "Пул Первой", опозиціонерка попросила Рейнсала під час розмови з Радбезом ООН звернути увагу на погрози на адресу членів Координаційної ради Білорусі.
Глава МЗС Естонії заявив, що білорусам необхідно знайти шлях для мирного вирішення політичної кризи. Рейнсал також наголосив, що у Білорусі необхідно провести вільні вибори. Тихановська подякувала естонській владі за підтримку та захист прав людини.
Що відомо про роль Естонії у білоруських протестах
- Естонія спільно з Литвою та Латвією оголосила про введення санкцій проти 30 білоруських чиновників.
- Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що у Білорусі необхідно провести "вільні і незалежні вибори".
Тихановська боїться повертатися до Білорусі
- Світлану Тихановську після виборів 9 серпня змусили виїхати з Білорусі до Литви. Про події тієї ночі опозиціонерка досі не готова розповідати.
- Опозиціонерка з дітьми досі перебувають у Литві. Опозиціонерка розповідає, що дуже важко переживає розлуку з ув'язненим чоловіком. Сергія Тихановського затримали після спроби подати документи для участі у виборах президента Білорусі.
- Тихановська називає себе народнообраною президенткою, однак каже, що фактично президенткою Білорусі вона не є, адже правдиві результати виборів знищені.