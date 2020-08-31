Світлана Тихановська виступить на засіданнях Ради Безпеки ООН та під час Парламентської асамблеї Ради Європи. Свої доповіді білоруська опозиціонерка озвучить на запрошення Естонії.

Тихановська виступить в ООн та ПАРЄ на початку вересня. Про це з посиланням на штаб опозиціонерки 31 серпня повідомляє Интерфакс.

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В ООН Тихановська виступить 4 вересня. За даними пресслужби Тихановської, для можливості виступити під час Ради Безпеки ООН потрібна згода всіх країн Радбезу.

В ПАРЄ білоруська опозиціонерка виступить 8 вересня.

Тихановська не буде відмовлятися від міжнародної допомоги

У штабі Тихановської нагадали, що опозиція просить поважати суверенітет Білорусі і волю білоруського народу. Найкращим варіантом виходу з кризи, на думку Тихановської, є переговори. Однак опозиціонерка не має наміру відмовлятися і від міжнародної допомоги.

До Радбезу ООН Тихановська звернеться на запрошення Естонії. Країна зараз входить до складу органу, який відповідає за підтримання міжнародного миру та безпеки

Глава МЗС Естонії і Тихановська провели телефонну розмову

Світлана Тихановська та глава МЗС Естонії Урмас Рейнсал провели телефонну розмову. За даними телеграм-каналу "Пул Первой", опозиціонерка попросила Рейнсала під час розмови з Радбезом ООН звернути увагу на погрози на адресу членів Координаційної ради Білорусі.

Глава МЗС Естонії заявив, що білорусам необхідно знайти шлях для мирного вирішення політичної кризи. Рейнсал також наголосив, що у Білорусі необхідно провести вільні вибори. Тихановська подякувала естонській владі за підтримку та захист прав людини.

Що відомо про роль Естонії у білоруських протестах

Естонія спільно з Литвою та Латвією оголосила про введення санкцій проти 30 білоруських чиновників.

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив, що у Білорусі необхідно провести "вільні і незалежні вибори".

Тихановська боїться повертатися до Білорусі