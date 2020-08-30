У штабі Тихановської назвали умову для переговорів з владою
Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська готова до переговорів з чинною владою. Однак лише за однієї умови: якщо звільнять усіх затриманих протестувальників.
Тихановська готова обговорити з офіційним Мінськом процес мирного передання влади. Про це заявили у штабі опозиціонерки, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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Відновити Конституцію і провести прозорі вибори
У штабі також розповіли, що після передання влади Тихановська має намір відновити Конституцію за редакцією 1994 року. Наступним кроком стане забезпечення умов для чесних і прозорих виборів.
Після того, як влада перейде до народу, який переміг, сформуємо уряд на перехідний час (на основі того, що є зараз), буде відновлена Конституція 1994 року, а згодом будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів,
– заявили у штабі.
Тихановська боїться повертатися до Білорусі
- Світлана Тихановська з дітьми досі перебувають у Литві. Опозиціонерка зізнається, що дуже сумує за ув'язненим чоловіком. Сергія Тихановського затримали після того, як він намагався подати документи для участі у виборах президента Білорусі.
- До Білорусі сім'я наразі боїться повертатися.
- Про події тієї ночі, коли її змусили покинути дім та виїхати до Литви, Тихановська досі не розповідає. Аргументує це тим, що морально не готова.
- Опозиціонерка заявила, що може назвати себе народно-обраним президентом, однак президентом – ні, адже правдиві результати виборів давно знищені.
Що відомо про протести у Білорусі
- 9 вересня у країні відбулися вибори президента.
- За офіційними даними ЦВК, переміг чинний президент Олександр Лукашенко. Однак дані незалежних екзит-полів показують, що перемогла головна суперниця Лукашенка, опозиціонерка Світлана Тихановська.
- Білоруси відмовилися визнавати перемогу Лукашенка і в ніч на 10 серпня вийшли на мирні протести.
- Мітингувальників розганяв ОМОН. Силовики застосували ґумові кулі та світлошумові гранати. У Бресті в натовп стріляли на ураження.
- Загинуло 4 людей (за офіційними даними), сотні отримали поранення.
- Під тиском чинної влади Тихановська змушена була виїхати до Литви.
- У Білорусі опозиція створила Координаційну Раду, однак її визнали неконституційною.
- Тихановська оголосила мирну революцію у Білорусі. Вона наголосила, що революція – демократична, не є проросійською чи антиросійською, антиєвропейською чи проєвропейською.