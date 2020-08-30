Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська готова до переговорів з чинною владою. Однак лише за однієї умови: якщо звільнять усіх затриманих протестувальників.

Тихановська готова обговорити з офіційним Мінськом процес мирного передання влади. Про це заявили у штабі опозиціонерки, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Відновити Конституцію і провести прозорі вибори

У штабі також розповіли, що після передання влади Тихановська має намір відновити Конституцію за редакцією 1994 року. Наступним кроком стане забезпечення умов для чесних і прозорих виборів.

Після того, як влада перейде до народу, який переміг, сформуємо уряд на перехідний час (на основі того, що є зараз), буде відновлена ​​Конституція 1994 року, а згодом будуть створені умови для проведення чесних і прозорих виборів,

– заявили у штабі.

Тихановська боїться повертатися до Білорусі

Світлана Тихановська з дітьми досі перебувають у Литві. Опозиціонерка зізнається, що дуже сумує за ув'язненим чоловіком. Сергія Тихановського затримали після того, як він намагався подати документи для участі у виборах президента Білорусі.

До Білорусі сім'я наразі боїться повертатися.

Про події тієї ночі, коли її змусили покинути дім та виїхати до Литви, Тихановська досі не розповідає. Аргументує це тим, що морально не готова.

Опозиціонерка заявила, що може назвати себе народно-обраним президентом, однак президентом – ні, адже правдиві результати виборів давно знищені.

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