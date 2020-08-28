Опозиційна кандидатка на президентський виборах у Білорусі Світлана Тихановська стала символом змін у країни. Однак сама Тихановська заявила, що революція у свідомості людей відбулась не після 9 серпня, а набагато раніше.

Про настрої серед білорусів

Також Світлана Тихановська в інтерв'ю "Радіо Свобода" розповіла про точку не повернення для Лукашенка та настрої білорусів.

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Опозиціонерка наголосила, що революційні настрої серед білорусів не почалися за 1 день.

Революція у свідомості людей відбулась не після 9 серпня, вона формувалась понад рік, можливо, ще раніше – просто це не було очевидним. Це все не відбулося за один день. Накопичувалось,

– зауважила вона.

Тихановська припустила, що білоруси могли змінити своє ставлення до Лукашенка після того, як у країну прийшов коронавірус. На її думку, дії влади показали, що уряд та чиновники не поважають своїх людей, не піклуються про них.

Зверніть увагу! Олександр Лукашенко тривалий час говорив, що не вірить у коронавірус та радив білорусам "лікуватися" горілкою, сауною та трактором. Білорусь стала однією з небагатьох країн, де не впровадили карантин. Ба більше, 9 травня там відбувся війський парад.

Світлана Тихновська зазначила, що розгін мирних протестувальників у Білорусі став останньою краплею.

Те, що трапилось 9 серпня після виборів, – люди вийшли з мирною демонстрацією проти фальсифікації виборів – у що це переросло? Це підштовхнуло навіть тих людей, які й не думали в цьому брати участі. [Те, що] вони побачили, – це була остання крапля,

– підкреслила Тихновська.

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Про точку неповернення для Лукашенка

Тихановська сказала, що Лукашенку пробачити вже, напевно, ніхто не зможе, але білоруси не злопам’ятні.

"Якщо, як мені здається, зараз піти спокійно, тоді це зможе стати зм’якшувальною обставиною для його долі. Хотілося б, аби все це закінчилось красиво, не хочеться в прірву скочуватися", – додала опозиціонерка.

Головне про протести у Білорусі

Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають вже 20-й день поспіль. Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.

ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.

Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.

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