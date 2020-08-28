Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська через тиск влади виїхала в Литву. Опозиціонерка зазначає, що багато світових лідерів спілкуються саме з нею, а не з Олександром Лукашенком. Проте назвати себе президентом Білорусі в повному розумінні цього слова Тихановська поки не може.

Тихановська вважає себе символом змін

Сама опозиціонерка б назвала себе символом змін. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю "Радіо Свободі".

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Проте вона ставиться з розумінням до людей, які називають її народно-обраним президентом або національним лідером.

Називати себе народно-обраним президентом, напевно, маю право, але президентом – в повному розумінні цього слова – ні, бо, на жаль, зараз не можна вже щось довести, бо офіційні дані вже були знищені, перераховувати голоси вже ніхто не буде, звичайно,

– зазначила Тихановська.

Західні лідери спілкуються з Тихановською, а не з Лукашенком

Опозиціонерка остерігається називати себе новообраним главою держави, адже це вимагатиме від неї більш рішучих кроків. Проте, зауважила Тихановська, зараз лідери західних держав спілкуються саме з нею, а не з Олександром Лукашенком.

Вони (глави держав – 24 канал) зараз сприймають мене як лідера Білорусі. Але я теж все через себе пропускаю. Якщо мені не подобається поводити себе агресивно, то я цього не буду робити,

– сказала Тихановська.

Опозиціонерка про обережність у словах

Щодо своєї обережності у словах та оцінках, опозиційна кандидатка зазначила, що за характером не надто емоційна. Та й зараз у Білорусі такий час, що потрібно зі зваженістю ставитись до кожного висловлювання.

"Так, я не гаряча, я не буду з плеча рубати, мені потрібно посидіти, подумати. Можливо, люди називають це обережністю, можливо, це так і є, але я назвала це ретельним підходом до кожного питання", – додала опозиціонерка.

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