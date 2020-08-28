Назвати себе народно-обраним президентом маю право, але президентом – ні, – Тихановська
Опозиційна кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська через тиск влади виїхала в Литву. Опозиціонерка зазначає, що багато світових лідерів спілкуються саме з нею, а не з Олександром Лукашенком. Проте назвати себе президентом Білорусі в повному розумінні цього слова Тихановська поки не може.
Тихановська вважає себе символом змін
Сама опозиціонерка б назвала себе символом змін. Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю "Радіо Свободі".
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Проте вона ставиться з розумінням до людей, які називають її народно-обраним президентом або національним лідером.
Називати себе народно-обраним президентом, напевно, маю право, але президентом – в повному розумінні цього слова – ні, бо, на жаль, зараз не можна вже щось довести, бо офіційні дані вже були знищені, перераховувати голоси вже ніхто не буде, звичайно,
– зазначила Тихановська.
Західні лідери спілкуються з Тихановською, а не з Лукашенком
Опозиціонерка остерігається називати себе новообраним главою держави, адже це вимагатиме від неї більш рішучих кроків. Проте, зауважила Тихановська, зараз лідери західних держав спілкуються саме з нею, а не з Олександром Лукашенком.
Вони (глави держав – 24 канал) зараз сприймають мене як лідера Білорусі. Але я теж все через себе пропускаю. Якщо мені не подобається поводити себе агресивно, то я цього не буду робити,
– сказала Тихановська.
Опозиціонерка про обережність у словах
Щодо своєї обережності у словах та оцінках, опозиційна кандидатка зазначила, що за характером не надто емоційна. Та й зараз у Білорусі такий час, що потрібно зі зваженістю ставитись до кожного висловлювання.
"Так, я не гаряча, я не буду з плеча рубати, мені потрібно посидіти, подумати. Можливо, люди називають це обережністю, можливо, це так і є, але я назвала це ретельним підходом до кожного питання", – додала опозиціонерка.
Коротко про протести у Білорусі
- У Білорусі 9 серпня обирали президента.
- Згідно з офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув Лукашенко з 80% голосів, у Тихановської – лише близько 10%.
- Білоруси вважають, що вибори були сфальсифіковані, і тому виходять на вулиці міст з протестами.
- Проти мітингувальників кинули силовиків. Щонайменше 4 людей загинули, більше ніж тисяча постраждали.
- Під тиском влади Світлана Тихановська виїхала до Литви. Де перебувають її діти.
- Опозиція, своєю чергою, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.