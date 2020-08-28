Вже двадцятий день поспіль у Білорусі тривають протести проти фальсифікацій на президентських виборах. Люди виступають проти насилля правоохоронців під час демонстрацій, вимагають звільнення політичних в'язнів та проведення нових виборів президента без участі в них Олександра Лукашенка.

Про те, що відбувається на 20-й день масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Протести в Білорусі 28 серпня

Вчені вийшли на демонстрацію

У Мінську вчені з Академії наук вийшли на акцію під назвою "Банний день". Вони прийшли до будівлі Академії у халатах, з рушниками та в шапочках для купання. Таким чином вчені підтримують "чисту науку". Поблизу мітингувальників помітили велику кількість силовиків.



Свою акцію вчені назвали "Банний день" /Фото TUT.by



За акцією спостерігали й силовики / Фото TUT.by



Вчені взяли на акцію рушники та халати / Фото TUT.by

Акція біля Купалівського театру

На вже традиційну акцію Солідарності біля Купалівського театру прийшли близько сотні людей. Вони принесли портрети тих, хто потрапив за ґрати через свою політичну позицію, актори – свої нагороди. Не обійшлось без затриманих: за попередньою інформацією затримали Мартина Мельникова – сина відомого білоруського барда.

Дивіться відео з акції біля Купалівського театру:



Люди прийшли до Купалівського театру не з порожніми руками/ Фото TUT.by



Актори поставили перед входом свої грамоти / Фото TUT.by

Ланцюги солідарності

Щодня у Білорусі люди створюють ланцюги солідарності. Так, у Мінську в мікрорайоні Уруч'є мінчани знову вишикувались вздовж автомобільного шляху.



Традиційними вже стали ланцюги солідарності / Фото NEXTA

Суд над журналістами

У Мінську в Октябрському суді відбувається суд над журналістами: фотографом Олександром Васюковичем, оператором Андрієм Ярошевичем з "Настоящего времени", журналістами Катериною Андрєєвою і Максимом Горченком з "Белсату". Їх звинувачують в участі у несанкціонованих мітингах.

Важливо! 27 серпня у Мінську затримали близько 50 журналістів – начебто для перевірки документів. Кореспондента зі Швеції депортували із забороною в'їзду у Білорусь на 5 років.

За Латушком стежать

Член президії Координаційної Ради Павло Латушко заявив, що він перебуває під "24-годинною охороною". Пересувається ексдиректор Купалівського театру в супроводі невідомих автівок.



Павло Латушко заявив про стеження / Фото TUT.by

Звільнення ректора

Без посади залишився ректор Гродненського державного медичного університету Віктор Снєжицький. Очільник вишу підтримав акції студентів та розкритикував насилля проти демонстрантів у фейсбуці. Тепер цей допис зник.

Лукашенко демонструє міць армії

З 28 по 31 серпня у Білорусі проводяться комплексні тактичні військові навчання. На Гродненському напрямку поблизу кордону з Литвою вивели танки, артилерію, авіацію.

До складу зведеного угруповання ввійшли

механізовані, танкові, парашутно-десантної, артилерійські, інженерні підрозділи;

а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

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