У Кремлі розповіли про резерв російських армійців для Лукашенка
На прохання Лукашенка Путін виділив окремий резерв із російської армії, який за потреби можна буде використати для придушення "непорядків" у Білорусі. У Кремлі конкретну цифру бійців не називають, але запевняють: достатньо.
Резерв міститиме "розумну кількість" військових. Про це пресекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів у коментарі Інтерфаксу.
До теми Військова допомога Путіна для Лукашенка: реакція НАТО
Журналісти спитали Пєскова, з кого сформували резерв, однак він ухилився від прямої відповіді. Армійські це частини або Росгвардія, прессекретар уточнити не зміг.
Він складається з тих частин, які в разі крайньої необхідності можуть перешкодити екстремістських дій в республіці,
– відповів він.
На прохання уточнити чисельність і характер озброєння резерву, Пєсков відповів: "Я нічого не можу сказати про озброєння. Це досить розумна кількість". "Тут дуже важливо усвідомлювати, і президент підкреслив, що це" резерв ", і немає ніякої необхідності якось його задіяти або використовувати.
Пєсков також висловив упевненість, що створення резерву і готовність Путіна відправити його в Білорусію ніяк не відіб'ється на відносинах між росіянами і білорусами.
Жодним чином. Росія як не втручалася, так і не втручається в білоруські справи,
– відповів він.
Військо Путіна для Лукашенка: що відомо
- Вперше про те, що Росія сформувала резерв військових для Білорусі, Путін розповів в інтерв'ю 27 серпня.
- Він зазначив: Росія і білорусь мають багато зобов'язань одна перед одною, зокрема і щодо охорони територій і суверенітету.
- Путін сказав, що наразі військо не задіюватимуть. Вдадуться до такого методу, лише якщо протестувальники "перетнуть межу" і займатимуться екстремізмом.
- У Координаційній раді Білорусі уже відреагували на заяви глави Кремля. Опозиціонери наголосили, що проблеми внутрішньої кризи в країні повинні вирішуватись у рамках закону, мирно та без зовнішнього втручання.
- Таку ж думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Росія не має втручатися у справи іншої держави.
- Столтенберг наголосив, що у регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка маніпуляція Лукашенка на цю тему є абсолютно неправильною та невиправданою.