На прохання Лукашенка Путін виділив окремий резерв із російської армії, який за потреби можна буде використати для придушення "непорядків" у Білорусі. У Кремлі конкретну цифру бійців не називають, але запевняють: достатньо.

Резерв міститиме "розумну кількість" військових. Про це пресекретар Путіна Дмитро Пєсков розповів у коментарі Інтерфаксу.

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Журналісти спитали Пєскова, з кого сформували резерв, однак він ухилився від прямої відповіді. Армійські це частини або Росгвардія, прессекретар уточнити не зміг.

Він складається з тих частин, які в разі крайньої необхідності можуть перешкодити екстремістських дій в республіці,

– відповів він.

На прохання уточнити чисельність і характер озброєння резерву, Пєсков відповів: "Я нічого не можу сказати про озброєння. Це досить розумна кількість". "Тут дуже важливо усвідомлювати, і президент підкреслив, що це" резерв ", і немає ніякої необхідності якось його задіяти або використовувати.

Пєсков також висловив упевненість, що створення резерву і готовність Путіна відправити його в Білорусію ніяк не відіб'ється на відносинах між росіянами і білорусами.

Жодним чином. Росія як не втручалася, так і не втручається в білоруські справи,

– відповів він.

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