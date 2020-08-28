Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна втручатися у внутрішню політику Білорусі. Олександр Лукашенко і мінський режим мають надати білоруському народу право самому визначати майбутнє своєї країни.

Офіційний Мінськ має припинити використовувати міфічну загрозу від НАТО як причину розгону мирних білоруських протестувальників. Про це Столтенберг заявив після зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в інтерв'ю виданню Bild.

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НАТО не нарощує війська у регіоні

Столтенберг наголосив, що у регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка маніпуляція Лукашенка на цю тему є абсолютно неправильною та невиправданою.

Це очевидно: ми поважаємо територіальну цілісність Білорусі. Білорусь – суверенна і незалежна держава. І ніхто, зокрема, Росія, не повинен втручатися в її справи,

– наголосив генсек Альянсу.

27 серпня президент Росії Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка виділив окремий резерв із бійців, який за потреби можна буде використати для стабілізації ситуації у Білорусі.

НАТО у маніпуляціях Лукашенка