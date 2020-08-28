Військова допомога Путіна для Лукашенка: реакція НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна втручатися у внутрішню політику Білорусі. Олександр Лукашенко і мінський режим мають надати білоруському народу право самому визначати майбутнє своєї країни.
Офіційний Мінськ має припинити використовувати міфічну загрозу від НАТО як причину розгону мирних білоруських протестувальників. Про це Столтенберг заявив після зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель в інтерв'ю виданню Bild.
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НАТО не нарощує війська у регіоні
Столтенберг наголосив, що у регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка маніпуляція Лукашенка на цю тему є абсолютно неправильною та невиправданою.
Це очевидно: ми поважаємо територіальну цілісність Білорусі. Білорусь – суверенна і незалежна держава. І ніхто, зокрема, Росія, не повинен втручатися в її справи,
– наголосив генсек Альянсу.
НАТО у маніпуляціях Лукашенка
- В організації мирних протестів у Білорусі президент Лукашенко звинувачує країни ЄС. Зокрема, він наголосив, що справжні організатори мітингів сидять "під Варшавою та Вільнюсом".
- Лукашенко також залякує білорусів тим, що "НАТОвські війська лязкають гусеницями біля наших воріт". Імовірно, він має на увазі навчання Альянсу на території Польщі та Литви.
- Речниця Альянсу НАТО Оана Лунджеску прокоментувала заяви Лукашенка: вона наголосила, що присутність Альянсу не становить загрози для жодної країни.
- 18 серпня Столтенберг також відреагував на слова Лукашенка. Він наголосив, що НАТО не становить загрози для Білорусі.
- У відповідь Лукашенко вирішив провести військові навчання на території Гродненської області, яка межує з Польщею та Литвою.
- Білоруську армію привели у повну бойову готовність.
- Лукашенко відкрито заявив, що Польща нібито має намір захопити Гродненську область.