"Допомога по-братськи": Путін на прохання Лукашенка створив резерв правоохоронців
Росія наразі не втручається у майже двадцятиденні протести в Білорусі. Однак на прохання Лукашенка Путін вже виділив окремий резерв із бійців, який за потреби можна буде використати.
Про це Путін заявив в інтерв'ю Сергію Брильову, повідомляє ТАСС. Він додав: Росія наразі веде себе стриманіше за Європу та Америку та не втручається у конфлікт.
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Олександр Григорович попросив мене сформувати певний резерв зі співробітників правоохоронних органів. І я це зробив. Але ми домовилися також, що він не буде використаний до тих пір, поки ситуація не буде виходити з-під контролю,
– сказав Путін.
Водночас президент країни-агресора зазначив: все ж сподівається на мирне вирішення ситуації в Білорусі. Додаткове підкріплення буде використовуватися лише, за словами путіна, у крайніх випадках. "Російські сили не будуть використовуватися до тих пір, поки екстремістські елементи в Білорусі не перейдуть кордонів, не почнуть розбій", – сказав президент Росії.
"Росія має зобов'язання"
У Росії є певні зобов'язання перед Білоруссю в рамках угод щодо захисту суверенітету і стабільності. І Москва готова їх виконати, заявив Путін. Йдеться про двостронню – "Росія – Білорусь" – і міжнародну співпрацю.
Немає необхідності щось приховувати. Там є відповідні статті, які говорять про те, що всі держави-члени цих організацій, повинні надавати одна одній допомогу і в захисті суверенітету, зовнішніх кордонів і в захисті стабільності. Там так і написано,
– сказав він.