Президент Росії Володимир Путін 27 серпня приїхав до Криму. Раніше він відвідував окупований півострів у липні.

Про це інформує російське інформаційне агентство ТАСС.

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Чому Путін знову прибув до Криму

На окупованому Росією півострові він планує відкрити автомобільний рух "збудованими ділянками федеральної траси "Таврида".

Без традиційної клоунади не обійдеться: як і під час відкриття Кримського мосту, Путін збирається сісти за кермо та проїхатися частиною новозбудованої траси на автомобілі.

Окрім того, він начебто має намір поспілкуватися з працівниками, що займалися будівництвом дороги.

Що відомо про трасу "Таврида"? Вона має протяжність понад 250 кілометрів та повинна з'єднати Керч і Севастополь.

Будівництво траси окупанти розпочали у травні 2017 року. Остаточно в експлуатацію вона буде введена наприкінці грудня цього року, запуск руху по ній планували відкрити у вересні.

Вочевидь, у МЗС невдовзі відреагують на черговий візит Путіна до Криму. Щоразу там нагадують очільнику Кремля, що його поїздки на анексований півострів є неузгодженими з українською стороною. Відтак, є грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності України.

До слова, російський президент навідувався до Криму зовсім нещодавно. З офіційним візитом – наприкінці липня. Тоді у Керчі він взяв участь у закладанні нових російських бойових кораблів.

Наступний ймовірний візит, вже неофіційний, він міг здійснити на початку серпня. Тоді ЗМІ писали, що до Криму прибув літак з авіапарку президента РФ. За кілька днів до цього на півострів прибув український кум російського президента, нардеп Віктор Медведчук із дружиною.