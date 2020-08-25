До кримських санкцій ЄС проти Росії приєдналися ще 6 країн: хто вони
До рішення Євроради щодо продовження санкцій проти Росії приєдналися ще шість країн. Усі вони не є членами Євросоюзу. Санкції проти Росії наклали за окупацію українського Криму.
Які країни приєдналися до європейських санкцій проти Росії
Про це мовиться на офіційному сайті Євроради. Відповідно до повідомлення, санкції проти Росії підтримали:
- країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія,
- члени Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія та Ісландія,
- Україна та Грузія.
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Вони будуть забезпечувати відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради,
– наголосили у Єврораді.
Крім того, тут підкреслили, що ЄС взяв до відома це зобов’язання та вітає його.
Зауважимо, нещодавно Єврорада продовжила санкції проти Росії до 23 червня 2021 року.
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Кримські санкції ЄС проти Росії: основне
- Обмежувальні заходи запровадили в 2014 році через дії Росії з дестабілізації України.
- Санкції є спрямованими проти російських фінансового, економічного, енергетичного та оборонного секторів, так і проти сфери використання товарів подвійного призначення.
- Введені санкції обмежують доступ до первинного та вторинного ринків капіталів ЄС для певних російських банків і компаній, а також забороняють фінансову допомогу та брокерські послуги для фінансових інституцій Росії.
- Обмежувальні заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передання всіх матеріалів, пов’язаних з обороною. Також вони стосуються заборони на всі товари подвійного призначення, які можуть використовувати військові Росії як кінцеві користувачі.
- Санкції також стримують подальший доступ Росії до певних чутливих технологій, що можуть бути використані в російському енергетичному секторі.