До рішення Євроради щодо продовження санкцій проти Росії приєдналися ще шість країн. Усі вони не є членами Євросоюзу. Санкції проти Росії наклали за окупацію українського Криму.

Які країни приєдналися до європейських санкцій проти Росії

Про це мовиться на офіційному сайті Євроради. Відповідно до повідомлення, санкції проти Росії підтримали:

країни-кандидати на вступ до ЄС Чорногорія та Албанія,

члени Європейської асоціації вільної торгівлі Норвегія та Ісландія,

Україна та Грузія.

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Вони будуть забезпечувати відповідність своєї національної політики цьому рішенню Ради,

– наголосили у Єврораді.

Крім того, тут підкреслили, що ЄС взяв до відома це зобов’язання та вітає його.

Зауважимо, нещодавно Єврорада продовжила санкції проти Росії до 23 червня 2021 року.

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