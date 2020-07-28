Нідерланди продовжать тиск на Росію через окупацію Криму
Нідерланди заявили, що і надалі продовжуватимуть санкції проти Росії. Триватиме це доти, доки територіальна цілісність України не відновиться та не буде виконано мінські домовленості.
Нідерланди про санкції проти Росії
Про це заявив Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол під час зустрічі з постійним представником президента України в Криму Антоном Кориневичем. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці посольства Нідерландів в Україні.
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Представники України та Нідерландів під час заходу обговорили:
- становище корінних народів Криму, зокрема кримських татар,
- порушення прав людини на півострові,
- санкції,
- політику невизнання анексії,
- релігійні свободи,
- загрози навколишньому середовищу в Криму.
Нідерланди не визнають анексію Криму та вважають це порушенням міжнародного права. Ми будемо підтримувати чинні санкції доти, поки порушення не припиниться та мінські угоди не буде повністю виконано,
– наголосив нідерландський посол.
Він додав, що через фонд з прав людини Нідерланди підтримують юристів, громадських активістів і сім'ї політв'язнів на місцях.
"І ми будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію, відповідно до нашої політики", – констатував Йоганнес де Мол.
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Санкції ЄС проти Росії через агресію в Україні: основне
- Наприкінці червня Європейський Союз вкотре продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Вони діятимуть до 31 січня 2021 року.
- Підставами для скасування санкцій може бути лише виконання Росією мінських домовленостей.
- Мовится про секторальні санкції проти Росії, які запровадили ще у липні 2014 року. Обмеження уклали терміном на пів року й постійно продовжували.
Що передбачають санкції ЄС
- Санкції обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС.
- Наклали ембарго на торгівлю зброєю.
- Встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення.
- Обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо у нафтовидобувному секторі.
18 червня Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені через незаконну анексію українського Криму.