Нідерланди заявили, що і надалі продовжуватимуть санкції проти Росії. Триватиме це доти, доки територіальна цілісність України не відновиться та не буде виконано мінські домовленості.

Нідерланди про санкції проти Росії

Про це заявив Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол під час зустрічі з постійним представником президента України в Криму Антоном Кориневичем. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці посольства Нідерландів в Україні.

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Представники України та Нідерландів під час заходу обговорили:

становище корінних народів Криму, зокрема кримських татар,

порушення прав людини на півострові,

санкції,

політику невизнання анексії,

релігійні свободи,

загрози навколишньому середовищу в Криму.

Нідерланди не визнають анексію Криму та вважають це порушенням міжнародного права. Ми будемо підтримувати чинні санкції доти, поки порушення не припиниться та мінські угоди не буде повністю виконано,

– наголосив нідерландський посол.

Він додав, що через фонд з прав людини Нідерланди підтримують юристів, громадських активістів і сім'ї політв'язнів на місцях.

"І ми будемо продовжувати міжнародний тиск на Росію, відповідно до нашої політики", – констатував Йоганнес де Мол.

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Санкції ЄС проти Росії через агресію в Україні: основне

Наприкінці червня Європейський Союз вкотре продовжив санкції проти Росії за агресію в Україні. Вони діятимуть до 31 січня 2021 року.

Підставами для скасування санкцій може бути лише виконання Росією мінських домовленостей.

Мовится про секторальні санкції проти Росії, які запровадили ще у липні 2014 року. Обмеження уклали терміном на пів року й постійно продовжували.

Що передбачають санкції ЄС

Санкції обмежили доступ державних фінансових установ з РФ на фінансові ринки ЄС. Наклали ембарго на торгівлю зброєю. Встановили заборону на експорт товарів подвійного призначення. Обмежили доступ Росії до високотехнологічних товарів, особливо у нафтовидобувному секторі.

18 червня Рада Європейського Союзу продовжила на рік санкції проти Росії, запроваджені через незаконну анексію українського Криму.