Нидерланды продолжат давление на Россию из-за оккупации Крыма
Нидерланды заявили, что и дальше будут продолжать санкции против России. Продлится это до тех пор, пока территориальная целостность Украины не восстановится и не будут выполнены минские договоренности.
Нидерланды о санкциях против России
Об этом заявил Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол во время встречи с постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице посольства Нидерландов в Украине.
Актуально Россию могут отключить от системы SWIFT, – посол Украины в США
Представители Украины и Нидерландов во время мероприятия обсудили:
- положение коренных народов Крыма, в частности крымских татар,
- нарушения прав человека на полуострове,
- санкции,
- политику непризнания аннексии,
- религиозные свободы,
- угрозы окружающей среде в Крыму.
Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и минские соглашения не будут полностью выполнены,
– подчеркнул нидерландский посол.
Он добавил, что через фонд по правам человека Нидерланды поддерживают юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах.
"И мы будем продолжать международное давление на Россию, в соответствии с нашей политикой", – констатировал Йоханнес де Мол.
К теме Наказание за кибератаки: Евросоюз согласовал санкции против России и Китая
Санкции ЕС против России из-за агрессии в Украине: основное
- В конце июня Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию в Украине. Они будут действовать до 31 января 2021 года.
- Основаниями для отмены санкций может быть только выполнение Россией минских договоренностей.
- Речь идет о секторальных санкциях против России, которые ввели еще в июле 2014 года. Ограничения заключили сроком на полгода и постоянно продлевали.
Что предусматривают санкции ЕС
- Санкции ограничили доступ государственных финансовых учреждений из РФ на финансовые рынки ЕС.
- Наложили эмбарго на торговлю оружием.
- Установили запрет на экспорт товаров двойного назначения.
- Ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.
18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России, введенные из-за незаконной аннексии украинского Крыма.