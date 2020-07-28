Нидерланды заявили, что и дальше будут продолжать санкции против России. Продлится это до тех пор, пока территориальная целостность Украины не восстановится и не будут выполнены минские договоренности.

Нидерланды о санкциях против России

Об этом заявил Посол Нидерландов в Украине Йоханнес де Мол во время встречи с постоянным представителем президента Украины в Крыму Антоном Кориневичем. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице посольства Нидерландов в Украине.

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Представители Украины и Нидерландов во время мероприятия обсудили:

положение коренных народов Крыма, в частности крымских татар,

нарушения прав человека на полуострове,

санкции,

политику непризнания аннексии,

религиозные свободы,

угрозы окружающей среде в Крыму.

Нидерланды не признают аннексию Крыма и считают это нарушением международного права. Мы будем поддерживать действующие санкции до тех пор, пока нарушение не прекратится и минские соглашения не будут полностью выполнены,

– подчеркнул нидерландский посол.

Он добавил, что через фонд по правам человека Нидерланды поддерживают юристов, общественных активистов и семьи политзаключенных на местах.

"И мы будем продолжать международное давление на Россию, в соответствии с нашей политикой", – констатировал Йоханнес де Мол.

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Санкции ЕС против России из-за агрессии в Украине: основное

В конце июня Европейский Союз в очередной раз продлил санкции против России за агрессию в Украине. Они будут действовать до 31 января 2021 года.

Основаниями для отмены санкций может быть только выполнение Россией минских договоренностей.

Речь идет о секторальных санкциях против России, которые ввели еще в июле 2014 года. Ограничения заключили сроком на полгода и постоянно продлевали.

Что предусматривают санкции ЕС

Санкции ограничили доступ государственных финансовых учреждений из РФ на финансовые рынки ЕС.

Наложили эмбарго на торговлю оружием.

Установили запрет на экспорт товаров двойного назначения.

Ограничили доступ России к высокотехнологичным товарам, особенно в нефтедобывающем секторе.

18 июня Совет Европейского Союза продлил на год санкции против России, введенные из-за незаконной аннексии украинского Крыма.