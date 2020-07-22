Против России и Китая введут санкции за кибератаки, связанные с вирусами WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. Пакет санкций согласовали послы стран Евросоюза.

Санкції погодили посли країн ЄС

У ЄС отримали підтвердження про причетність громадян Китаю та Росії, а також певних структур, до кібератак. Про це повідомив кореспондент "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк у твіттері.

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Про які саме санкції мовиться:

замороження активів, пов'язаних з російською військовою розвідкою ГРУ, а також розвідувальними службами Китаю і Північної Кореї;

заборона на видачу віз шести чиновникам з Росії та Китаю.

EU ambassadors have today decided to adopt asset freezes against #Russia's GRU military intel & the intel services of #China and #NorthKorea over the cyberattacks WannaCry, NotPetya & Cloud Hopper. there will also be visa bans & asset freezes on 6 Russian & Chinese officials — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) July 22, 2020

СБУ теж неодноразово фіксувала кібератаки росіян

Зазначимо, що фахівці українських спецслужб протягом 2015 – 2017 років теж зафіксували низку кібератак BlackEnergy та NotPetya. Експерти СБУ вважають, що російські спецслужби через хакерські угруповання мали намір вразити об'єкти критичної інфраструктури України.