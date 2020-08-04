Кілька днів тому до окупованого Криму приїхав нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук. Стало відомо, що до півострова прибув і літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.

Про це свідчать дані сервісу FlightRadar, повідомляє bihus.info. Як відомо, в аеропорту Сімферополя приземлився літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012. Він вилетів туди з Москви, приблизно 2 години тому.

Цікаво Медведчук разом із дружиною поїхав в окупований Крим, – ЗМІ

Про те, що цей літак належить до авіапарку Путіна, повідомляли російські журналісти. До 2003 року він був основним президентським літаком, наразі використовується лише як резервний.



Маршрут літака на карті / Фото bihus.info



Деталі маршруту / Фото bihus.info

Довідка. У Медведчука є велика резиденція в Криму, поблизу Симеїзу. Путін вже приїжджав в гості до Медведчука. Це відбувалось у 2012 році, тоді були опубліковані спільні фото президента Росії з Медведчуком і його дружиною, Оксаною Марченко.Вони перебували на терасі цього маєтку.

Медведчук з дружиною поїхали в Крим: що відомо