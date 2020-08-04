Літак Путіна прибув до Криму: напередодні туди приїхав Медведчук з дружиною – Bihus.Info
Кілька днів тому до окупованого Криму приїхав нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Віктор Медведчук. Стало відомо, що до півострова прибув і літак з авіапарку президента РФ Володимира Путіна.
Про це свідчать дані сервісу FlightRadar, повідомляє bihus.info. Як відомо, в аеропорту Сімферополя приземлився літак ІЛ 96-300 з бортовим номером RA-96012. Він вилетів туди з Москви, приблизно 2 години тому.
Цікаво Медведчук разом із дружиною поїхав в окупований Крим, – ЗМІ
Про те, що цей літак належить до авіапарку Путіна, повідомляли російські журналісти. До 2003 року він був основним президентським літаком, наразі використовується лише як резервний.
Маршрут літака на карті / Фото bihus.info
Деталі маршруту / Фото bihus.info
Медведчук з дружиною поїхали в Крим: що відомо
- 7 серпня у Віктора Медведчука День народження. Разом з дружиною Оксаною Марченко він приїхав у Крим за тиждень до свята.
- Вони заїхали на територію окупованого півострова на авто, через пункт пропуску "Каланчак". За даними ЗМІ, в автівці, крім політика і його дружини, були ще водій та 2 охоронці.
- Прессекретар Медведчука пояснив, що політик "перебуває у відпустці як народний депутат і відпочиває з сім’єю в Криму". Нараз немає даних про те, що Медведчук виїхав із Криму.