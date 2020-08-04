Несколько дней назад в оккупированный Крым приехал нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Стало известно, что на полуостров прибыл и самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина.

Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, сообщает bihus.info. Как известно, в аэропорту Симферополя приземлился самолет ИЛ-96-300 с бортовым номером RA-96012. Он вылетел туда из Москвы, примерно 2 часа назад.

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О том, что этот самолет принадлежит к авиапарку Путина, сообщали российские журналисты. До 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется только как резервный.



Маршрут самолета на карте/ Фото bihus.info



Детали маршрута / Фото bihus.info

Справка. У Медведчука есть большая резиденция в Крыму, вблизи Симеиза. Путин уже приезжал в гости к Медведчуку. Это было в 2012 году, тогда были опубликованы совместные фото президента России с Медведчуком и его женой, Оксаной Марченко. Они находились на террасе этого имения.

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