Самолет Путина прибыл в Крым: накануне туда приехал Медведчук с женой – Bihus.Info
Несколько дней назад в оккупированный Крым приехал нардеп от "Оппозиционного платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. Стало известно, что на полуостров прибыл и самолет из авиапарка президента РФ Владимира Путина.
Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar, сообщает bihus.info. Как известно, в аэропорту Симферополя приземлился самолет ИЛ-96-300 с бортовым номером RA-96012. Он вылетел туда из Москвы, примерно 2 часа назад.
Интересно Медведчук вместе с женой уехал в оккупированный Крым, – СМИ
О том, что этот самолет принадлежит к авиапарку Путина, сообщали российские журналисты. До 2003 года он был основным президентским самолетом, а сейчас используется только как резервный.
Маршрут самолета на карте/ Фото bihus.info
Детали маршрута / Фото bihus.info
Медведчук с женой поехали в Крым: что известно
- 7 августа у Виктора Медведчука День рождения. Вместе с женой Оксаной Марченко он приехал в Крым за неделю до праздника.
- Они заехали на территорию оккупированного полуострова на автомобиле, через пункт пропуска "Каланчак". По данным СМИ, в автомобиле, кроме политика и его жены, были еще водитель и 2 охранника.
- Пресс-секретарь Медведчука объяснил, что политик "находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму". В настоящее время нет данных о том, что Медведчук выехал из Крыма.