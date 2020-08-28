У Білорусі затримали 50 журналістів: кореспондента зі Швеції депортували
Близько 50 журналістів були затримані на акціях протесту в Мінську минулої доби. Кореспондента зі Швеції депортували із забороною в'їзду у Білорусь на 5 років.
Майже усіх журналістів після перевірки документів відпустили, повідомляє Білоруська асоціація журналістів і публікує список імен затриманих.
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Всього було затримано (на площі Свободи і площі Незалежності – 24 канал) близько 50 журналістів. Практично всіх після перевірки документів відпустили,
– йдеться в повідомленні на сайті асоціації.
За даними асоціації, на чотирьох осіб склали протоколи за участь у несанкціонованій акції. "Ці журналісти відмовилися давати свої смартфони на перевірку співробітникам міліції. Їх залишили в ізоляторі тимчасового утримання до суду", – уточнили в БАЖ.
Відомо мінімум про одну депортацію – це шведський журналіст Пол Хансен. До Жовтневого РУВС, де перебували затримані журналісти, приїхала пані посол Швеції в Білорусі Христина Йоганнессон.
Відтак Пол Хансен повинен покинути Білорусь. Йому заборонено в'їзд в Білорусь країну на 5 років,
– інформує БАЖ .
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