Дороги в Білорусі нічим не кращі за дороги в Україні, освіта безкоштовна лише умовно, а третина населення живе на 100 доларів на місяць. Про те, що у Білорусі все чудово розповідає тільки білоруське державне телебачення, повністю підконтрольне Лукашенку.

Про все це розповіла білоруська журналістка Тетяна Мартинова в ефірі "Право на владу" увечері 27 серпня.

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Як насправді живуть сучасні білоруси

Третина людей мають 100 доларів на місяць

Ані вчителі, ані лікарі, ані будь-хто з "державників" гідної зарплати у Білорусі не отримують.

У нас майже 30% населення – зараз більше, але на момент, коли ще "не почалося" – це люди, які живуть на дохід у 300 рублів. Це приблизно 100 доларів,

– зізналася Мартинова.

Легше хіба тим, хто має городи й допомогу від дітей.

Хабарі у Білорусі в 10 разів більші, ніж в Україні

Мартинова каже, що у "безкоштовних" школах Білорусі величезні побори – такі, що й не снилися українцям.

Оті хабарі, на які скаржаться українці – можете сміливо множити на 8, а то й на 10. Тоді отримаєте, те, що ми, батьки, оплачуємо в безкоштовних школах,

– заявила журналістка.

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Навіщо гарні дороги, якщо ними їздять БТРи

У мережі та в ЗМІ часто можна прочитати, що у Білорусі дуже хороші дороги. Мартинова не вважає це перевагою. Бо навіщо ці дороги, ними їздять танки й БТР. Які, до слова, ці дороги нищать.

До того ж "дорога, яка сполучає Львів і Київ, точно така ж, як і в Білорусі, просто вужча".

ІТ втікає з Білорусі, а це 6% ВВП

Журналістка згадала про білоруських айтішників: багато компаній з галузі або вже повністю переїхали, або частково, або в процесі пошуку країни для переїзду.

"А це 6% ВВП країни. Вважайте, що 6% вже немає", – сказала Мартинова.

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Картинка на ТБ – це паралельна реальність

Путін постійно підкидає Лукашенкові гроші

Мартинова наголосила, що Білорусь завжди утримувала Росія, яка "підкидала постійно Саші грошей на життя".

Усі наші збережені підприємства – це збиткова історія. Коли в продукт вкладають 20 рублів, а продають його за 10, то ось ці 10, які потрібно доплатити, щоб хоч якось його зберегти – їх і беруть у Росії,

– пояснила Мартинова.

Лукашенко живе в одній країні, білоруси – в іншій

Білоруське телебачення розповідає про успіхи економіки, формує красиву картинку, але насправді Білорусь залежна від дотацій Росії. А винен у цьому саме президент Олександр Лукашенко, каже Тетяна Мартинова.

У нас усе належить Саші Лукашенку. Все, що ви кажете (про успішну Білорусь – 24 канал) – це показують по телевізору. Це паралельна реальність. А ми, білоруси, живемо в іншій країні,

– повідомила журналістка.

І підсумувала: "Динамічно пилялися гроші, створювалася картинка, що у нас все добре, а в підсумку – все втоптують. До чого тільки не дотяглися руки Саші Лукашенка – все пішло в мінус".