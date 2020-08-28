Україна поставила на паузу всі контакти з Білоруссю на дипломатичному рівні. Про відновлення мовитиметься, коли Україна буде певна, що не зазнає репутаційних втрат.

Про це говорив очільник МЗС України Дмитро Кулеба 27 серпня в ефірі "Право на владу".

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Україна доєдналася до позиції ЄС щодо ситуації в Білорусі

Україна приєдналася до заяви Євросоюзу щодо ситуації в Білорусі. Причому не сьогодні, а значно раніше. Кулеба зауважив, що відсутність донині цієї інформації у ЗМІ – проблема не млявості дипломатів, а млявості журналістів.

Щойно білоруська влада вдалась до насильства проти мирних протестувальників, я особисто ініціював заяву МЗС країн Люблінського трикутника (Польщі, Литви, України), у якій ми засудили насильство,

– наголосив Кулеба.

А після цього українське МЗС опублікувало розгорнуте пояснення, у якому "детальніше висловило свою позицію". У цій заяві, за словами Кулеби, зазначено, що Україна поділяє позицію Європейського Союзу.

Міністр Кулеба заявив: Україна долучилася до заяви ЄС, щойно вона стала формально відкритою до приєднання.

Контакти України та Білорусі – на паузі

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Україна стосунки з Білоруссю наразі поставила на паузу, а ще й пішла на серйозний дипломатичний крок, який "поки що не зробила жодна країна – викликала свого посла на консультацію".

Ми стежимо за розвитком ситуації, і тільки коли переконаємося, що ці контакти (України й Білорусі – 24 канал) не будуть завдавати репутаційних, моральних, етичних втрат для України, ці контакти будуть відновлені,

– виокремив Кулеба.

Між президентами ж країн (мовиться про Лукашенка й Зеленського) зараз немає жодних контактів навіть у планах.

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Також Кулеба говорив про те, що Україна може перенести майданчик переговорів по Донбасу з Мінська: наразі підстав для цього немає, але якщо вони з'являться – Україна буде готовою.