Представники країн-членів Євросоюзу домовилися розширити санкційний список щодо оточення Олександра Лукашенка в Білорусі. Водночас деякі країни вимагають зробити цей процес швидшим і не чекати місяць, щоб ввести санкції.

Таку позицію, зокрема, висловив глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

Тим часом Лукашенко погрожує сусідам: "поляки й литовці" торгуватимуть з РФ через Чорне море

Хто потрапить в санкційний список ЄС

За словами Сійярто, в санкційний список увійдуть чиновники, які брали участь у силовому розгоні протестувальників, начальники міліції та керівництво білоруської ЦВК.

Він також додав, що "четвірка" країн, куди входить Польща, Угорщина, Чехія та Словаччина, ініціювала не чекати ще місяць для складання санкційного списку.

Очікування, нікому в цій ситуації не потрібно. Це погано і для Білорусі, і для нас, тому що в разі затяжної процедури серйозність Євросоюзу може бути поставлена під сумнів,

– наполягає Сійярто.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців. Водночас в Євросоюзі запевнили, що санкції не вплинуть на життя громадян Білорусі.

Єврокомісія почала формувати санкційний список. Ймовірно, туди увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з оточення Лукашенка.

У МЗС Білорусі відреагували на санкції негативно. Дипломати закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість Білорусі "пройти етап дорослішання" самостійно. Натомість Лукашенко пригрозив країнам-сусідам. Він заявив про підготовку зустрічних санкцій щодо Литви та Польщі. Політик також пригрозив їм, що вони ще "літатимуть через Балтику або Чорне море торгувати з Росією".

До речі Кулеба назвав умови, за яких Україна введе санкції проти Білорусі