Лукашенко погрожує сусідам: "поляки й литовці" торгуватимуть з РФ через Чорне море
Олександр Лукашенко заявив про підготовку санкцій щодо Литви та Польщі. Політик пригрозив сусідній країнам, що вони ще "літатимуть через Балтику або Чорне море торгувати з Росією".
Лукашенко зробив кілька погрозливих заяв щодо Польщі та Литви, повідомляє "БелТА".
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Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці – 24 канал) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з РФ,
– зазначив Лукашенко.
Та додав, що ще покаже сусіднім країнам, що таке санкції. За його словами, Білорусь відмовиться від використання портів Литви при експорті своєї продукції (здебільшого хлоркалій і нафтопродукти – 24 канал).
Політик вже доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.
"Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажрались. Тому поставимо на місце", – додав Лукашенко.
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Нагадаємо, вже третій тиждень у Білорусі проходять масові протести проти офіційних результатів президентських виборів.
Протести в Білорусі: основне
- Ввечері 9 серпня в Білорусі розпочалися масштабні протести, які тривають досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, перемогу на яких начебто здобув Олександр Лукашенко.
- Від самого початку ОМОН жорстоко розганяв та затримував активістів мирних протестів. Силовики пускали кийки, застосовували гумові кулі та світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 осіб під час акцій протестів.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є забезпечення мирної передачі влади в країні. Влада Білорусі вважає опозиційну діяльність Координаційної ради незаконною.