Олександр Лукашенко заявив про підготовку санкцій щодо Литви та Польщі. Політик пригрозив сусідній країнам, що вони ще "літатимуть через Балтику або Чорне море торгувати з Росією".

Лукашенко зробив кілька погрозливих заяв щодо Польщі та Литви, повідомляє "БелТА".

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Якщо вони ще в Китай і Росію через нас (поляки і литовці – 24 канал) баражували, зараз вони будуть літати або через Балтику, або Чорне море торгувати з РФ,

– зазначив Лукашенко.

Та додав, що ще покаже сусіднім країнам, що таке санкції. За його словами, Білорусь відмовиться від використання портів Литви при експорті своєї продукції (здебільшого хлоркалій і нафтопродукти – 24 канал).

Політик вже доручив уряду внести пропозицію про переорієнтацію всіх торгових потоків з портів Литви на інші.

"Ось ми і подивимося, як вони будуть жити. 30% литовського бюджету формують наші вантажопотоки через Литву. Що ще треба? Зажрались. Тому поставимо на місце", – додав Лукашенко.

Зверніть увагу! Міністри закордонних справ низки країн членів ЄС, зокрема й представники країн Балтії, 27 серпня закликали ввести більш жорсткі санкції проти режиму Лукашенка.

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Нагадаємо, вже третій тиждень у Білорусі проходять масові протести проти офіційних результатів президентських виборів.