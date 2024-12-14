Команда новообраного президента дуже динамічна, певні зрушення вже є. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що люди, які прийдуть в Овальний кабінет, хочуть продемонструвати зміну риторики щодо всього.

До теми Трамп не зможе швидко завершити війну в Україні, – Foreign Affairs

Яким може бути план Трампа

Команда президента хоче виступити абсолютною опозицією до всього, що було за часів Джозефа Байдена. Це стосується не тільки внутрішньої політики, але й зовнішньої, зокрема російсько-української війни. Втім залишається питанням, яким є бачення Трампа щодо України.

Якщо проаналізуємо його останні інтерв'ю, то побачимо, що він дуже обережно ставиться до будь-яких заяв, Людина, яка говорила про закінчення війни за одну добу, зараз уникає відповідей на питання про те, яким є ставлення до Путіна та як змусити його сісти за стіл переговорів.

Я думаю, що така обережність пов'язана з тим, що Трамп все-таки вірить у можливість договору з російською стороною і не хоче в публічний простір викладати свої попередні напрацювання,

– припустив Максим Джигун.

Зверніть увагу! Республіканець Борис Пінкус сказав, що Трамп працює над своєю стратегією. Президент США, скоріш за все, дотримуватиметься плану замороження війни на теперішній лінії боєзіткнення.

З одного боку, позицію Трампа не поспішати – можна зрозуміти, адже мовиться про життя і здоров'я тисяч людей. Але з іншого – це створює для України певні труднощі, тому що ми не можемо зрозуміти, куди рухається новий президент і що він думає про закінчення війни.

Але ключове в цьому контексті те, що Трамп готовий спілкуватися з Україною. Ми знаємо про візит української делегації до Америки, про зустріч у Парижі на рівні президентів, а також про комунікацію зі спеціальним представником США Кітом Келлогом.

Всі ці речі наводять на висновок, що січень і наступні місяці після нього будуть дуже цікавими, особливо зважаючи на те, які миротворчі ініціативи зараз з'являються у Європі,

– наголосив політолог.

Зауважимо, президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити миротворчий контингент, який відправлять в Україну після закінчення бойових дій. Втім у Польщі таку пропозицію спростували.