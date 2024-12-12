Цей сигнал спрямований до європейських лідерів, сам ж Трамп насправді вже знає свою майбутню стратегію щодо війни. Таку думку 24 Каналу висловив громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що плани Трампа є позитивними для нашої країни.

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У чому хитрість Трампа

За словами громадського діяча, Трамп нещодавно здійснив візит у Париж, присвячений відкриттю Собору Паризької Богоматері. Однак не менш важливо, що там він зустрівся з Володимиром Зеленським та Еммануелем Макроном.

Трамп вже працює над стратегією щодо завершення війни в Україні, щоб почати діяти вже в перший день своєї каденції. Трамп стурбований тим, що відбувається в Україні, він не раз говорив з Зеленським. Підтримав Зеленського і сказав, що той хоче миру – це дуже важливо,

– зазначив Пінкус.

Після цих подій, на думку громадського діяча, вимальовується єдиний план Трампа, який вже одного разу озвучив його спецпосланець в питаннях України та Росії Кіт Келлог. Мовиться про замороження лінії фронту та найголовніше – посилення підтримки України та навіть суттєве її збільшення в разі, якщо Росія не погодиться сісти за стіл переговорів.

Трамп хитрий. Те, що він каже, що не буде допомагати Україні, вийде з НАТО – адресовано європейським лідерам. Він досі не відчув їх готовність та не бачить, щоб вони розвивали свої військові комплекси. Вийти з НАТО США без згоди Сенату не зможе, такий закон. Трамп знає, що багато хто це забув і давить психологічно,

– пояснив Пінкус.

Він наголосив, що зараз Джо Байден, перед тим, як покине посаду президента. почав активізовувати допомогу Україні. США оголосили про надання нашій країні пакету допомоги в розмірі 988 мільйонів доларів. Ще однією важливою новиною є те, що США надають Україні 20 мільярдів доларів у рамках ініціативи G7 для використання заморожених російських активів.