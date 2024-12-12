Этот сигнал направлен к европейским лидерам, сам же Трамп на самом деле уже знает свою будущую стратегию в отношении войны. Такое мнение 24 Каналу высказал общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что планы Трампа являются положительными для нашей страны.

Смотрите также Хочет произвести "большой фурор": в Reuters узнали, какой план Трампа на первый день президентства

В чем хитрость Трампа

По словам общественного деятеля, Трамп недавно совершил визит в Париж, посвященный открытию Собора Парижской Богоматери. Однако не менее важно, что там он встретился с Владимиром Зеленским и Эммануэлем Макроном.

Трамп уже работает над стратегией по завершению войны в Украине, чтобы начать действовать уже в первый день своей каденции. Трамп обеспокоен тем, что происходит в Украине, он не раз говорил с Зеленским. Поддержал Зеленского и сказал, что тот хочет мира – это очень важно,

– отметил Пинкус.

После этих событий, по мнению общественного деятеля, вырисовывается единый план Трампа, который уже однажды озвучил его спецпосланник в вопросах Украины и России Кит Келлог. Говорится о замораживании линии фронта и самое главное – усиление поддержки Украины и даже существенное ее увеличение в случае, если Россия не согласится сесть за стол переговоров.

Трамп хитрый. То, что он говорит, что не будет помогать Украине, выйдет из НАТО – адресовано европейским лидерам. Он до сих пор не почувствовал их готовность и не видит, чтобы они развивали свои военные комплексы. Выйти из НАТО США без согласия Сената не сможет, такой закон. Трамп знает, что многие это забыли и давит психологически,

– объяснил Пинкус.

Он отметил, что сейчас Джо Байден, перед тем, как покинет пост президента. начал активизировать помощь Украине. США объявили о предоставлении нашей стране пакета помощи в размере 988 миллионов долларов. Еще одной важной новостью является то, что США предоставляют Украине 20 миллиардов долларов в рамках инициативы G7 для использования замороженных российских активов.