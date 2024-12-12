Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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План Трампа на первый день на посту президента США

Уже в первый день на посту Дональд Трамп планирует выдать более 25 указов и директив. Он стремится кардинально изменить госполитику США в разных сферах, – от иммиграции до энергетики.

По данным двух источников, знакомых с процессом, Трамп сказал своей команде, что хочет произвести "большой фурор" с помощью указов первого дня, стремясь реализовать исполнительную власть с большим размахом и скоростью, чем делал это во время первого президентского срока. Агентство заметило, что о количестве запланированных указов ранее не сообщалось.

Американский народ может рассчитывать на то, что президент Трамп использует свою исполнительную власть в первый же день, чтобы выполнить обещания, которые он дал ему во время предвыборной кампании,

– заявила пресс-секретарь Трампа.

К слову, президенты США часто выдают указы, чтобы выполнить предвыборные обещания и быстро установить свои политические цели, без прохождения длительного процесса принятия законов через Конгресс. Впрочем, эти указы могут быть обжалованы в суде. Кроме того, любые средства, выделенные на их выполнение, должны быть одобрены Конгрессом.

Один из источников, знакомых с планами, сообщил, что в команде Трампа признают, что каждое действие требует огромного объема координации между соответствующими государственными учреждениями. Потенциально это может замедлить процесс и уменьшить общее количество указов первого дня.

Больше приказов и директив будет издано в течение следующих дней и недель. По словам 4 источников, эти усилия координирует Стивен Миллер – давний помощник Трампа, который может стать главным советником Белого дома.

Источники сообщили, что указы, которые республиканец планирует выдать в первый день, преимущественно будут направлены на отмену политики Байдена относительно границы, которую Трамп считает "слишком снисходительной". Кроме того, предотвращения новых волн миграции вдоль южной границы США с Мексикой.

Ожидается, что новоизбранный президент подпишет указы, что предоставят иммиграционной службе большую свободу действий для ареста людей без уголовного прошлого. Также отправит больше войск на американо-мексиканскую границу и возобновит строительство пограничной стены.

По словам источников, указы также предусматривают увеличение добычи энергоресурсов и выполнение предвыборного обещания Трампа.

Журналисты отметили, хотя некоторые из этих шагов могут быть обжалованы в суде или потребуют законодательных изменений или новых нормативных актов, на реализацию которых может уйти много месяцев, есть десятки действий, которые Дональд Трамп может осуществить "одним росчерком пера".

Интересно! Республиканец издал лишь несколько указов в первый день своего президентства в 2017 – 2021 годах. Зато Джо Байден – 17, многие из которых были направлены на свертывание политики Трампа.