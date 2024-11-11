Для этого республиканец подпишет десятки соответствующих указов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление пресс-секретаря штаба Трампа Кэролайн Левитт в интервью телеканалу Fox News.

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Трамп отменит ряд указов Байдена

Это будет отмена всех исполнительных распоряжений, которые подписали президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис с целью отхода от эффективного политического курса первой администрации Трампа,

– заявила пресс-секретарь штаба республиканца.

Она подчеркнула, что 94 указа, подписанные Байденом за первую неделю его работы на посту президента, "привели к кризису на границе и экономическому кризису". Поэтому, по ее словам, Трампа и переизбрали на пост президента, чтобы дать "задний ход", который ранее дала администрация Байдена и Харрис его приказам.

К слову, она также рассказала, что в первый же день у Трампа в Белом доме будет ряд дел. Скорее всего он сначала закроет дела против себя, помилует участников штурма Капитолия, реорганизует правительство и лишит должностей около тысячи госслужащих.

Также, как пишет Associated Press, Трамп, вероятно, депортирует нелегальных мигрантов, введет пошлины на импортные товары и будет бороться с ветряными мельницами, отменит защиту трансгендерных учеников от дискриминации в школах. Кроме этого, он обещал "посадить Украину и Россию за стол переговоров".