Команда новоизбранного президента очень динамичная, определенные сдвиги уже есть. Об этом 24 Каналу рассказал политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, заметив, что люди, которые придут в Овальный кабинет, хотят продемонстрировать изменение риторики относительно всего.

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Каким может быть план Трампа

Команда президента хочет выступить абсолютной оппозицией ко всему, что было во времена Джозефа Байдена. Это касается не только внутренней политики, но и внешней, в частности российско-украинской войны. Впрочем остается вопросом, каким является видение Трампа по Украине.

Если проанализируем его последние интервью, то увидим, что он очень осторожно относится к любым заявлениям, Человек, который говорил об окончании войны за одни сутки, сейчас избегает ответов на вопрос о том, каково отношение к Путину и как заставить его сесть за стол переговоров.

Я думаю, что такая осторожность связана с тем, что Трамп все-таки верит в возможность договора с российской стороной и не хочет в публичное пространство выкладывать свои предыдущие наработки,

– предположил Максим Джигун.

Обратите внимание! Республиканец Борис Пинкус сказал, что Трамп работает над своей стратегией. Президент США, скорее всего, будет придерживаться плана замораживания войны на нынешней линии соприкосновения.

С одной стороны, позицию Трампа не спешить – можно понять, ведь речь идет о жизни и здоровье тысяч людей. Но с другой – это создает для Украины определенные трудности, потому что мы не можем понять, куда движется новый президент и что он думает об окончании войны.

Но ключевое в этом контексте то, что Трамп готов общаться с Украиной. Мы знаем о визите украинской делегации в Америку, о встрече в Париже на уровне президентов, а также о коммуникации со специальным представителем США Китом Келлогом.

Все эти вещи наводят на вывод, что январь и последующие месяцы после него будут очень интересными, особенно учитывая то, какие миротворческие инициативы сейчас появляются в Европе,

– подчеркнул политолог.

Заметим, президент Франции Эммануэль Макрон предложил создать миротворческий контингент, который отправят в Украину после окончания боевых действий. Впрочем в Польше такое предложение опровергли.