Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Foreign Affairs. Издание отмечает, что быстрое прекращение войны может потребовать компромиссов, которые не устроят ни одну из сторон.

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Зеленский, Путин и сложности переговоров

Трамп во время предвыборной кампании называл себя главным посредником для достижения мира между Украиной и Россией.

Однако на сегодня ни президент Украины Владимир Зеленский, ни российский глава Кремля Владимир Путин не готовы к уступкам.

Зеленский, по оценкам экспертов, может использовать политическое давление как повод для участия в переговорах, однако без реальных гарантий безопасности мирное соглашение выглядит маловероятным.

Путин в свою очередь, может усилить наступление, если почувствует, что США сократят военную помощь Украине. При таких условиях Россия будет стремиться воспользоваться слабостью противника для достижения собственных целей.

Уроки из Афганистана

Эксперты напоминают о неудачном соглашении США с Талибаном во время первого срока Трампа. Тогда попытка заключить мир привела к усилению боевиков и потере контроля над Афганистаном. Подобный сценарий умиротворения Путина может иметь катастрофические последствия для Украины и всего региона.

НАТО как аргумент для мира

Одним из возможных вариантов решения конфликта эксперты называют официальное приглашение Украины в НАТО в день подписания мирного соглашения. Это может стать гарантией безопасности для Украины и компенсировать возможные уступки России.

Однако некоторые страны альянса, в частности Германия и Венгрия, опасаются эскалации из-за членства Украины в НАТО. Однако после трех лет войны ресурсы России исчерпываются, и Украина может стать ключевым игроком в обеспечении стабильности внутри альянса.

Дипломатическая игра Трампа

Для Трампа посредничество в урегулировании войны стало бы возможностью продемонстрировать свои дипломатические способности и, возможно, получить Нобелевскую премию мира.

Однако, как пишет Foreign Affairs, "ни Путина, ни Зеленского не удастся легко заставить к переговорам".