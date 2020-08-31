Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них і президент Олександр Лукашенко.

На підставі рішення уряду Латвії та за погодженням з МЗС Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич наклав санкції на 30 посадовців Білорусі.

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У список потрапили посадові особи білоруської Центральної виборчої комісії, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Комітету держбезпеки, Слідчого комітету, Ради з безпеки, Госконтроля і Виконавчого комітету Мінська.

У МЗС країн Балтії зазначили, що саме вони відповідальні за фальсифікацію результатів президентських виборів Білорусі і за жорстоке придушення протестів.

Санкції передбачають заборону на в'їзд в зазначені країни. Влада країн Балтії додала, що список є першим кроком. Його можуть розширити пізніше.

Санкційний список:

Олександр Лукашенко;

Віктор Лукашенко;

Ігор Сергієнко;

Макізм Ріженков;

Ольга Чуприс;

Дмитро Крутой;

Геннадій Богдан;

Лідія Єрмошина;

Вадим Іпатов;

Єлена Дмухайло;

Світлана Какубо;

Ігор Плішевський;

Олег Сліжевський;

Ірина Челіковеца;

Валерій Вакунчікс;

Іван Тертель;

Іван Носкевич;

Олександр Коюкс;

Юрій Караєв;

Геннадій Казакевич;

Олександр Барсуков;

Сергій Гоменко;

Юрій Назаренко;

Роман Мельник;;

Іван Кубраков;

Олег Шабліко;

Андрій Равка;

Олексій Волков;

Сергій Аземша;

Андрій Смаль.

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