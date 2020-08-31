Країни Балтії оголосили Лукашенка і ще 29 білорусів персонами нон грата
Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них і президент Олександр Лукашенко.
На підставі рішення уряду Латвії та за погодженням з МЗС Естонії та Литви, міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич наклав санкції на 30 посадовців Білорусі.
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У список потрапили посадові особи білоруської Центральної виборчої комісії, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури, Комітету держбезпеки, Слідчого комітету, Ради з безпеки, Госконтроля і Виконавчого комітету Мінська.
У МЗС країн Балтії зазначили, що саме вони відповідальні за фальсифікацію результатів президентських виборів Білорусі і за жорстоке придушення протестів.
Санкції передбачають заборону на в'їзд в зазначені країни. Влада країн Балтії додала, що список є першим кроком. Його можуть розширити пізніше.
Санкційний список:
- Олександр Лукашенко;
- Віктор Лукашенко;
- Ігор Сергієнко;
- Макізм Ріженков;
- Ольга Чуприс;
- Дмитро Крутой;
- Геннадій Богдан;
- Лідія Єрмошина;
- Вадим Іпатов;
- Єлена Дмухайло;
- Світлана Какубо;
- Ігор Плішевський;
- Олег Сліжевський;
- Ірина Челіковеца;
- Валерій Вакунчікс;
- Іван Тертель;
- Іван Носкевич;
- Олександр Коюкс;
- Юрій Караєв;
- Геннадій Казакевич;
- Олександр Барсуков;
- Сергій Гоменко;
- Юрій Назаренко;
- Роман Мельник;;
- Іван Кубраков;
- Олег Шабліко;
- Андрій Равка;
- Олексій Волков;
- Сергій Аземша;
- Андрій Смаль.
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Реакція ЄС на ситуацію у Білорусі та запровадження санкції
- ЄС не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.
- 19 серпня лідери ЄС на саміті домовилися запровадити санкції проти тих, хто був причетний до насильства і фальсифікації виборів у Білорусі.
- Однак наразі список все ще не підготували. Очікується, що до нього до списку увійдуть 15-20 осіб, Лукашенка серед них поки немає.
- У МЗС Білорусі відреагували на санкції негативно. Дипломати закликали ЄС не втручатись у ситуацію та дати можливість Білорусі "пройти етап дорослішання" самостійно.