Білорусь підготувала санкції проти сусідніх держав, їх введе й Росія
У МЗС Білорусі пригрозили країнам Балтії можливістю ввести санкції у відповідь на обмеження з боку цих країн. Ці ж санкції діятимуть і в Росії, що передбачено угодами країн про союзну державу.
Санкції стосуватимуться осіб, які "дуже натхненно намагалися втручатися у внутрішні справи Білорусі". Про це глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив на пресконференції після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє TUT.BY.
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"Ми раніше обговорювали й були спільні в тому, що санкції – абсолютно неприйнятний вид міждержавних відносин. Мені було дивно, що вже на другий день після виборів почали казати, що треба вводити санкції. Щоб реально оцінити ситуацію, треба час", – сказав Володимир Макей.
Він сказав, що білоруській владі вже відомо, проти кого діятимуть санкції, а тому там провели засідання й узгодили симетричну відповідь. Втім список осіб з країн Балтії, проти яких введуть санкції, не розголошуватимуть.
Що цікаво, після схвалення з боку Білорусі санкції проти країн Балтії діятимуть і в Росії. Так передбачено двосторонніми угодами про союзну державу. Про це пише російський Интерфакс.
У межах союзної держави в нас єдиний список нев'їзних осіб разом з Росією. Тому я думаю, що це має змусити їх певною мірою задуматися,
– розповів Макей.
Країни Балтії проти Росії
- Латвія, Литва та Естонія заявили, що припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.
- МЗС Латвії наклало санкції на 30 посадовців Білорусі. Серед них є і Лукашенко.
- Литва надала притулок головній конкурентці Лукашенка і народній президентці Лукашенка опозиціонерці Світлані Тихановській.
- На запрошення Естонії Тихановська виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.