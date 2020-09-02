У МЗС Білорусі пригрозили країнам Балтії можливістю ввести санкції у відповідь на обмеження з боку цих країн. Ці ж санкції діятимуть і в Росії, що передбачено угодами країн про союзну державу.

Санкції стосуватимуться осіб, які "дуже натхненно намагалися втручатися у внутрішні справи Білорусі". Про це глава білоруського МЗС Володимир Макей заявив на пресконференції після зустрічі з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє TUT.BY.

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"Ми раніше обговорювали й були спільні в тому, що санкції – абсолютно неприйнятний вид міждержавних відносин. Мені було дивно, що вже на другий день після виборів почали казати, що треба вводити санкції. Щоб реально оцінити ситуацію, треба час", – сказав Володимир Макей.

Він сказав, що білоруській владі вже відомо, проти кого діятимуть санкції, а тому там провели засідання й узгодили симетричну відповідь. Втім список осіб з країн Балтії, проти яких введуть санкції, не розголошуватимуть.

Що цікаво, після схвалення з боку Білорусі санкції проти країн Балтії діятимуть і в Росії. Так передбачено двосторонніми угодами про союзну державу. Про це пише російський Интерфакс.

У межах союзної держави в нас єдиний список нев'їзних осіб разом з Росією. Тому я думаю, що це має змусити їх певною мірою задуматися,

– розповів Макей.

Країни Балтії проти Росії