Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального можна назвати застосуванням хімічної зброї, якщо підтвердиться використання саме "Новачка". До відповідних висновків дійшли експерти Організації з заборони хімічної зброї.

Використання хімічної зброї суперечить нормам міжнародного права

В ОЗХЗ занепокоєні ймовірним використанням "Новачка". Про це мовиться в оприлюдненій заяві організації.

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Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї будь-яке отруєння людини з допомогою нервово-паралітичного агента вважають застосуванням хімічної зброї,

– сказано в заяві.

В ОЗХЗ зазначили, що застосування хімічної зброї за будь-яких обставин вважають неприпустимим і таким, що суперечить нормам міжнародного права.

Зверніть увагу! Лабораторія фармацевтики і токсикології збройних сил Німеччини виявила в організмі опозиціонера Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Саме цієї речовиною отруїли колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку. Детально про "Новачок" тут.

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