Отруєння Навального можна вважати застосування хімічної зброї: деталі
Отруєння російського опозиціонера Олексія Навального можна назвати застосуванням хімічної зброї, якщо підтвердиться використання саме "Новачка". До відповідних висновків дійшли експерти Організації з заборони хімічної зброї.
Використання хімічної зброї суперечить нормам міжнародного права
В ОЗХЗ занепокоєні ймовірним використанням "Новачка". Про це мовиться в оприлюдненій заяві організації.
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Згідно з Конвенцією про заборону хімічної зброї будь-яке отруєння людини з допомогою нервово-паралітичного агента вважають застосуванням хімічної зброї,
– сказано в заяві.
В ОЗХЗ зазначили, що застосування хімічної зброї за будь-яких обставин вважають неприпустимим і таким, що суперечить нормам міжнародного права.
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Отруєння Олексія Навального: головне
- Російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська в Москву 20 серпня.
- Навальний тривалий час перебував у реанімації та підключений до апарату штучної вентиляції легень.
- Лікарі омської лікарні оприлюднили результати аналізів Олексія Навального, згідно з якими, не виявили отруйних речовин.
- Згодом політика перевезли до Німеччини, де місцеві лікарі провели нові аналізи, які показали, що Навального отруїли.