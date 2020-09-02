У Німеччині офіційно підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли паралітичною речовиною з групи "Новічок". Росія традиційно одразу ж почала відпиратися від отруєння, але в цивілізованому світі нагадали Кремлю, що такі дії у 21 столітті недопустимі.

Про те, як різні країни світу реагують на те, що в організмі Олексія Навального виявили отруту з групи "Новічка", читайте в матеріалі 24 каналу.

Важливо Навального отруїли бойовою отрутою з групи "Новічок": шокуючі висновки німецького уряду

Навальний став жертвою злочину, – Меркель

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексый Навальний став жертвою отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Про це пише The Bell.

Зараз виникли серйозні питання, на які можуть і зобов'язані відповісти тільки представники російської влади. Злочин проти Навального направлено проти фундаментальних прав і цінностей,

– заявила німецька канцлерка.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив Росії, заявивши, що відповідальні за отруєння Навального повинні бути знайдені й покарані.

Традиційні російські "настамнєт" і "миздєсьнєпрічьом"

Росія вже традиційно відмовилася визнавати будь-яку свою провину. Російське МЗС лише заявило, буцімто Німеччина не надала жодних фактів того, що Навального отруїли.

"У черговий раз стаємо свідками ситуації, коли ретельній, заснованій на конкретних фактах і доказах роботі, предметній взаємодії правоохоронних органів і медичних установ наші партнери вважають за краще гучні публічні заяви без пред'явлення будь-якого фактажу", – заявили в МЗС Росії.

Там також звинуватили Німеччину в тому, що вона, мовляв, повністю знехтувала всіма можливостями скористатися правовими механізмами співпраці.

Цікаво Покращення є, однак відновлення буде тривалим: що відомо про стан Навального

Україна попередила Росію про відповідальність

У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запитали у твіттері про результати аналізів Навального на фоні заяви Німеччини про те, що "Північний потік-2" обов'язково добудують, чого дуже не хоче Україна.

Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати газопровід, але й не новина, що ми цьому протидіємо. Втім отруєння Навального теж матиме наслідки,

– застеріг Дмитро Кулеба.

Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати ПП2. І не новина, що ми цьому протидіємо. Але отруєння Навального теж матиме наслідки. https://t.co/EmJOBR9ss3 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 2, 2020

"Новічок" не купиш в аптеці, – Литва

Литва наголосила, що саме Росія відповідальна за отруєння Олексія Навального. Президент Литви Лінас Лінкявічус заявив, що препарат, яким отруїли опозиціонера, виготовляється лише в одній країні світу.

Шокований новиною про те, що лідер опозиції Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Ви не зможете купити цей препарат в аптеці. За цим стоїть російська влада,

– наголосив Лінкявічус.

Він наголосив також, що люди які вдалися до організації такого цинічного злочину, обов'язково повинні бути покараними.