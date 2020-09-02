Німеччина погрожує, а Україна попереджає: як світ реагує на "Новічок" в організмі Навального
У Німеччині офіційно підтвердили, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли паралітичною речовиною з групи "Новічок". Росія традиційно одразу ж почала відпиратися від отруєння, але в цивілізованому світі нагадали Кремлю, що такі дії у 21 столітті недопустимі.
Про те, як різні країни світу реагують на те, що в організмі Олексія Навального виявили отруту з групи "Новічка", читайте в матеріалі 24 каналу.
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Навальний став жертвою злочину, – Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексый Навальний став жертвою отруєння нервово-паралітичною речовиною з групи "Новічок". Про це пише The Bell.
Зараз виникли серйозні питання, на які можуть і зобов'язані відповісти тільки представники російської влади. Злочин проти Навального направлено проти фундаментальних прав і цінностей,
– заявила німецька канцлерка.
Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас пригрозив Росії, заявивши, що відповідальні за отруєння Навального повинні бути знайдені й покарані.
Традиційні російські "настамнєт" і "миздєсьнєпрічьом"
Росія вже традиційно відмовилася визнавати будь-яку свою провину. Російське МЗС лише заявило, буцімто Німеччина не надала жодних фактів того, що Навального отруїли.
"У черговий раз стаємо свідками ситуації, коли ретельній, заснованій на конкретних фактах і доказах роботі, предметній взаємодії правоохоронних органів і медичних установ наші партнери вважають за краще гучні публічні заяви без пред'явлення будь-якого фактажу", – заявили в МЗС Росії.
Там також звинуватили Німеччину в тому, що вона, мовляв, повністю знехтувала всіма можливостями скористатися правовими механізмами співпраці.
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Україна попередила Росію про відповідальність
У міністра закордонних справ Дмитра Кулеби запитали у твіттері про результати аналізів Навального на фоні заяви Німеччини про те, що "Північний потік-2" обов'язково добудують, чого дуже не хоче Україна.
Це не новина, що Німеччина налаштована добудувати газопровід, але й не новина, що ми цьому протидіємо. Втім отруєння Навального теж матиме наслідки,
– застеріг Дмитро Кулеба.
"Новічок" не купиш в аптеці, – Литва
Литва наголосила, що саме Росія відповідальна за отруєння Олексія Навального. Президент Литви Лінас Лінкявічус заявив, що препарат, яким отруїли опозиціонера, виготовляється лише в одній країні світу.
Шокований новиною про те, що лідер опозиції Навальний був отруєний хімічною нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Ви не зможете купити цей препарат в аптеці. За цим стоїть російська влада,
– наголосив Лінкявічус.
Він наголосив також, що люди які вдалися до організації такого цинічного злочину, обов'язково повинні бути покараними.