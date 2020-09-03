Володимир Углєв, що є одним розробників отрути класу "Новачок", вважає, що Олексія Навального могли отруїти через одяг. Після нанесення речовини до початку її активної дії пройшло кілька годин.

До "Новачка" могли додати речовину, що приховує симптоми

Розробник заявив, що ймовірно, що розчин A-242 нанесли на спідню білизну російського опозиціонера. Про це Углєв розповів виданню The Insider.

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З "Новачків" могли використати розчин твердого аналога А-234, а саме, твердого А-242, та додати якусь речовину, що приховує симптоми.

Мені чомусь здається, що Олексію "Новачок" нанесли на спідню білизну. Якщо хтось доторкався до цієї плями, то міг би теж отримати якесь ураження. Кричав же хтось з поліції, що можна отримати ураження від Навального,

– розповів Углєв.

Між тим, як отрута потрапила на тіло, до реакції може минути кілька годин, усе залежить від дози речовини та розміру площі дотику.

Зверніть увагу! Міжнародна спільнота обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.

Що відомо про "Новачок"? Це – нервово-паралітична отрута, одна з найбільш токсичних у світі. Саме Це – нервово-паралітична отрута, одна з найбільш токсичних у світі. Саме "Новачок" виявили в організмі російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. У 2018 році спецслужби Великої Британії дослідили, що тільки Росія виробляла "Новачок" на двох заводах.

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