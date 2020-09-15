Російський опозиціонер Олексій Навальний не збирається емігрувати до Німеччини. Після лікування він має намір повернутися в Росію.

Політик планує повернутися додому та продовжити свою справу. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представника органів безпеки Німеччини.

До теми Навальний був у ступорі, – ЗМІ розкрили деталі перших хвилин порятунку політика

За словами посадовця, наразі російський опозиціонер прийшов до тями та повністю усвідомлює, що з ним сталося та де він перебуває.

Серйозне порушення міжнародного права підтвердили не лише у Німеччині. Дослідження робили у 3 незалежних лабораторіях кількох європейських країн,

– наголосив Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.

Напередодні лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруїли формою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Результати цих експертиз збігаються з висновками Берліна.

Отруєння Навального: основне