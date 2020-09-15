Навальний планує повернутися в Росію, – ЗМІ
Російський опозиціонер Олексій Навальний не збирається емігрувати до Німеччини. Після лікування він має намір повернутися в Росію.
Політик планує повернутися додому та продовжити свою справу. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на представника органів безпеки Німеччини.
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За словами посадовця, наразі російський опозиціонер прийшов до тями та повністю усвідомлює, що з ним сталося та де він перебуває.
Серйозне порушення міжнародного права підтвердили не лише у Німеччині. Дослідження робили у 3 незалежних лабораторіях кількох європейських країн,
– наголосив Гайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини.
Напередодні лабораторії Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруїли формою нервово-паралітичної речовини "Новачок". Результати цих експертиз збігаються з висновками Берліна.
Отруєння Навального: основне
- 20 серпня Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви. Політика госпіталізували до лікарні Омська, де він впав у кому.
- Російські лікарі відкинули версію отруєння і заявили, що нібито аналіз крові Навального не виявив слідів отрути.
- Згодом опозиціонера перевезли на лікування до Берліна у клініку "Шаріте". Навальний отримав охорону та захист з боку німецької влади.
- Німецька експертиза виявила в крові опозиціонера отруту "Новачок". Британські спецслужби дослідили, що цю речовину виготовляли на 2 заводах у Росії.
- Через замах на опозиціонера Німеччина погрожує Росії санкціями. Ангела Меркель розглядає варіант припинення роботи над проєктом "Північний потік-2".
- Росія поки не почала розслідування за фактом отруєння політика та відхиляє свою причетність до інциденту.
- 8 вересня низка ЗМІ повідомили, що Навальний вийшов з коми. 14 вересня політика відключили від апарата штучної вентиляції легень.