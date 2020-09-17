Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що працює над санкційним "Списком Тарайковського". До списку увійдуть силовики та чиновники, які катують і затримують мирних протестувальників у Білорусі.

Щоб виявити винних у катуваннях мітингувальників, білоруська опозиція активно співпрацює з правозахисниками та проєктом "Чорна книга Білорусі". Про це заявила Тихановська, повідомляє телеграм-канал Euroradio.

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Ми назвали його "Списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою поліцейського свавілля,

– зазначила Тихановська.

За словами опозиціонерки, згодом "Список Тарайковського" передадують в інші країни. Зокрема в Україну, Росію, держави Євросоюзу та США. Тихановська наголосила, що список постійно розширюватимуть.

Тихановська закликала білоруських силовиків перейти на бік народу. Інакше їм не уникнути справедливого суду та кари.

Хто такий Тарайковський