Тихановська готує санкційний "Список Тарайковського": хто туди увійде
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що працює над санкційним "Списком Тарайковського". До списку увійдуть силовики та чиновники, які катують і затримують мирних протестувальників у Білорусі.
Щоб виявити винних у катуваннях мітингувальників, білоруська опозиція активно співпрацює з правозахисниками та проєктом "Чорна книга Білорусі". Про це заявила Тихановська, повідомляє телеграм-канал Euroradio.
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Ми назвали його "Списком Тарайковського". Олександр Тарайковський став першою жертвою поліцейського свавілля,
– зазначила Тихановська.
За словами опозиціонерки, згодом "Список Тарайковського" передадують в інші країни. Зокрема в Україну, Росію, держави Євросоюзу та США. Тихановська наголосила, що список постійно розширюватимуть.
Тихановська закликала білоруських силовиків перейти на бік народу. Інакше їм не уникнути справедливого суду та кари.
Хто такий Тарайковський
- Тарайковський став першою жертвою силовиків під час білоруських протестів.
- Чоловік загинув ще 10 серпня (наступного дня після президентських виборів).
- В МВС Білорусі розповіли історію, що Тарайковський нібито загинув через власну необережність. Він підірвався на гранаті, яку хотів кинути у силовиків під час сутички з ними.
- Очевидці натомість заявили: в руках Тарайковського нічого не вибухало. Він загинув під час активної атаки від силовиків. Правоохоронці тоді стріляли у натовп.
- Дружина загиблого розповіла, що його основна причина смерті – "відкрита рана грудної клітини" (так зазначено у висновку про смерть), а помер Тарайковський від втрати крові.
- Згодом журналісти оприлюднили відео, на якому видно момент пострілу в Тарайковського.