Колишня кандидатка у президенти Білорусі та лідерка опозиції Світлана Тихановська заявила: якщо Олександр Лукашенко мирно віддасть владу, то отримає гарантії безпеки "і навіть більше".

Лукашенка не будуть переслідувати після того, як він мирно віддасть владу. Про це Тихановська розповіла виданню lb.ua в інтерв'ю, опублікованому увечері 15 вересня.

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У лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської запитали про те, яка доля чекатиме на Олександра Лукашенка у разі, якщо опозиція переможе й протести увінчаються успіхом.

Ніхто не хоче крові, ніхто не хоче війни, серед усіх і я. Ми просто хочемо, щоб ця людина (Лукашенко – 24 канал) пішла,

– відповіла Тихановська.

І додала, що також може мовитися бодай про початок діалогу про мирну передачу влади тимчасовому уряду, і про проведення нових виборів – цього разу вільних та чесних.

"Якщо Лукашенко мирно піде, ви надасте йому гарантії безпеки?" – запитали журналісти.

Звичайно, якщо мирно піде, по-людськи, то така ймовірність є. Можна навіть сказати – впевненість,

– наголосила Світлана Тихановська.

Однак уточнила, що це треба обговорювати з народом, щоб думка всіх людей була врахована.

"Тобто, Лукашенко отримає гарантії безпеки?" – ще раз перепитали у виданні. "Так. Навіть більше", – заявила Тихановська.

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