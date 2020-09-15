Конституційна реформа за сценарієм Росії, нові вибори і останні дні диктатора – Путін після зустрічі в Сочі з Лукашенком представив своє бачення майбутнього Білорусі і місце в ній так званого "батьки".

О тому, почему Лукашенко стал на колени перед Кремлем и как Путин сливает проигравшего президента Беларуси, чтобы уладить свои проблемы с Европой – читайте в блоге "Теории заговора" на 24 канале.

Зверніть увагу Радикалізація протестів в Білорусі: чого боїться Лукашенко

В Сочи прошла встреча Путина и Лукашенко

В понедельник прошла долгожданная встреча Лукашенко и Путина в Сочи. Длилась она больше 4 часов, но общественности показали лишь 20 минут протокольной съемки. Понятно что такие съемки оговариваются заранее, а потому Путин фактически издевался над Лукашенко – он играл роль альфа-самца, а усатый диктатор – мальчика с протянутой рукой.

Чего только стоит поза Батьки в кресле и усердное конспектирование слов Путина. Как-будто в этом была нужда. К тому же риторика Путина открыто дает понять – Лукашенко больше не воспринимают в Кремле как равного партнера, скорее как инструмент достижения целей.



Встреча Лукашенко с Путиным в Сочи / Фото Getty images

По итогам встречи никаких протоколов и договоров подписано не было – во всяком случае публично, обошлись лишь обещаниями. Путин пообещал Лукашенко 1,5 миллиарда долларов кредита и поддержал идею проведения Конституционной реформы в Беларуси.

Но самое интересное, конечно же, осталось за кадром. Согласитесь, не ехали бы диктаторы в Сочи ради обещания дать денег в долг.

Путин не отказался от идеи захватить Беларусь

Из поведения обоих диктаторов можно сделать определенные выводы. Путин не отказался от своей идеи захватить Беларусь, но сменил стратегию и, видимо, решил немного отложить ее во времени.

Потому как в первую очередь, ему нужно решить проблему с Европой, которая грозит прикрыть проект "Северный поток-2" в наказание за отравление оппозиционера Алексея Навального. И кризис в Беларуси может стать тем самым козырем в переговорах по газу.

До теми Як відмовитись від "Північного потоку-2" після отруєння Навального: 6 варіантів для Берліна

Фактически, сейчас создается ситуация в которой Путин будет как бы представлять Беларусь в мире. Лукашенко Европа не признает, а Тихановской не дадут говорить от имени властного аппарата.

И единственным посредником, которого кстати, даже сама Тихановская приглашала к диалогу, остается только Путин. Именно он будет продвигать в ЕС идею реформы Конституции Беларуси.

Проект изменения в Конституцию Беларуси