Білоруські силовики вже не довіряють Лукашенко на 100%, а протестувальники готують відповідь насильству – загони самооборони.

Сегодня о радикализации протестов в Беларуси, о том, чего боится Лукашенко и почему на улицах появились титушки – читайте в блог "Теории заговора" на 24 канале.

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В последнюю неделю могло показаться, что режим Лукашенко, сменив стратегию, начинает одерживать верх. Практически все члены президиума Координационного совета, кроме Светланы Алексиевич, либо в тюрьме, либо высланы из страны. Казалось бы, главный орган протестующих обезглавлен, а сам Лукашенко уже браво раздает интервью российским пропагандистам.

Но стоит послушать диктатора, посмотреть на реакцию протестующих и становится очевидно, что Лукашенко в отчаяньи и угрожает Кремлю, мол, если вы позволите рухнуть моему режиму, следующей рухнет путинская Россия.



Александр Лукашенко / Фото Getty Images​

Лукашенко может конечно пытаться произвести вид непобедимого, но это блеф – от него отворачиваются самые преданные прислужники режима – силовики.

Зачем Лукашенку титушки

А в минувшее воскресенье на улицах Минска появились так называемые титушки – люди в масках, без опознавательных знаков, которые без разбору бьют протестующих дубинками и крушат витрины магазинов. И этот шаг воспринимается как сила и превосходство, но это не так.

Зачем Лукашенко прибегать к услугам, так называемых "отрядов смерти", по подобию гаитянских тонтон-макута диктатора Франсуа Дювалье, или румынских Секуритате диктатора Николае Чаушеску?

Дело в том, что силовой блок, то есть элита таких режимов, как лукашенковский, каким бы ни был диктатор, ориентируется на настроение народа. Пока харизма диктатора гипнотизирует массы и ими легко управлять, а значить и сохранять статус, силовики будут на стороне диктатора.

Когда же становится очевидно, что даже харизма уже не работает, силовой блок еще какое-то время остается на стороне диктатора, потому что тот пообещал им покровительство и безнаказанность, а "белого и пушистого" силовика найти сложно.

Но приходит момент, когда силовики понимают – диктатор не может ни то что сохранить их статус, он защитить их уже не может.

Помните, как месяц назад в своем обращении Лукашенко взывал к силовикам и фактически говорил – бейте, убивайте и вам за это ничего не будет. Я – ваша защита. И ОМОН и армия в это поверили.



ОМОН в Беларуси / Фото tut.by​

А на днях Лукашенко вдруг заявил о смене главы КГБ и генпрокурора на более лояльных режиму. И это же только вершина айсберга. То есть разложение в рядах силовиков началось, как бы это не отвергал Лукашенко.

И вдруг на арену выходят титушки. Это не признак силы, это признак отчаяния. Это доказательство, что без грубой силы и беспредела диктатор уже не может удержать власть, что силовики потихоньку отказываются нарушать закон, потому что не уверены в защите, а следовательно положиться на них Лукашенко уже не может.

Последним оплотом режима остаются проплаченные титушки, которых привлечь к ответственности будет сложнее и которые бегут как крысы, как только их маски срывают с лиц. Потому, наверное, Лукашенко в догонку заявляет о единой с Россией армии, потому что своя не факт, что пойдет за него до конца.

И это при том, что еще в начале пути Лукашенко, его силовой аппарат без суда и следствия расстреливал на трассе бандитов и не боялся ответственности. Тогда они были уверены в диктаторе, сейчас – нет.

В последнем интервью Лукашенко много говорил об армии и силовиках, но видимо не добавляет им уверенности в вожде даже его фееричное появление на публике с автоматом 23 августа. Лукашенко заявил, что таким образом он хотел показать силу. Кому? Если на твоей стороне безоговорочно силовики готовые к насилию, то кому ты показываешь силу?



Лукашенко с автоматом / Фото AP

Я не буду проводить аналогии с кончиной режима Януковича, ведь часто можно услышать, что Беларусь не Украина.

Примеры с истории

Я не зря вспомнил в начале о тонтон-макута Дювалье и секуритате Чаушеску. Лукашенко сегодня идет по их стопам.

На закате правления гаитянского диктатора Франсуа Дювалье в 70-х годах минувшего столетия, против него, не впервые, восстала его же армия и флот и тогда диктатору пришлось прибегнуть к услугам тонтон-макуты – карательных отрядов, которые за деньги убивали и терроризировали народ.



Тонтон-макуты / Фото Disgusting Men

Кстати, термин "тонтон-макута" походит из мифа, в котором дядюшка наказывает непослушных детей, не напоминает риторику Лукашенко? Но режим Дювалье, в конце концов пал, в большей степени благодаря военным.

Другой пример – отряды Секуритате румынского диктатора 80х годов – Николая Чаушеску. Они также появились на улицах во время протестов, когда назначенный Чаушеску министр обороны Станкулеску, который ранее жестко подавил восстание в Тимишоаре, вдруг приказал солдатам оставаться в казармах и не применять оружие против демонстрантов, желающих смерти Чаушеску.



Отряды Секуритате / Фото Warriors Wiki ​

В то же время Станкулеску закрывал глаза на переход военных в ряды митингующих. Он же в итоге отдал приказ к расстрелу четы Чаушеску.

Если вы раньше не слышали об этих "отрядах смерти", очень рекомендую почитать о них хотя бы в википедии и тогда все шаги и последствия действий Лукашенка станут очевидными. Это было до него и, скорее всего будет после.

Эти примеры показывают, что тонтон-макуты, секуритате и титушки появляются на улицах в отчаянные для диктатора времена, когда он больше не уверен в своей мощи и когда силовики отворачиваются от него. То есть 100% надеяться на защиту армии Лукашенко уже не может. А исход – вполне очевиден, это лишь вопрос времени.

И именно в этот момент у протестующих, похоже сдали нервы, или же они почувствовали момент триумфа. Они формируют отряды самообороны, которые отныне будут силой защищать митинги от беспредела силовиков. А каждого белоруса призывают всячески препятствовать действиям силовиков, например, уничтожать все камеры наблюдения, работающие на карателей.

Время мягкой силы подходит к концу и революция в Беларуси выходит на новый этап – свержения диктатора. И что важно – это происходит в тот момент, когда верхушка Координационного совета арестована или выслана.

Стратегия обезглавливания протеста провалилась. Ведь как верно подметила Светлана Алексиевич – против Лукашенко восстал не Координационный совет, против него восстал народ.

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И мне кажется, если самооборона не сдаст назад, ближайшее воскресенье станет переломным для кризиса в Беларуси. И не стоит винить белорусов, мол они слишком долго ведут мирную борьбу против озверевшего режима.

Это в украинском гимне звучат слова "Душу й тіло ми положим за нашу свободу" и "згинуть наші воріженьки", белорусский же гимн, который на устах у каждого в стране последние 26 лет, звучит иначе: "Мы, белорусы — мирные люди, Сердцем преданы родной земле". Поэтому борьба за будущее у белорусов только начинается.