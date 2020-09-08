Поганий тон хвалити останнього диктатора Європи, але його стратегія пересидіти хвилю народного гніву схоже працює. Місяць масових протестів в Білорусі, схоже, завів місцеву опозицію в період напіврозпаду.

Почему белорусская оппозиция разделилась на три лагеря, как этим воспользуется Лукашенко и почему протесты и забастовки затянутся на месяцы – об єтом в программе "Теории заговора" на 24 канале.

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В предвкушении падения режима Лукашенко, поведение "белорусской оппозиции" сегодня выглядит скорее как попытка поделить пирог, для которого только замешали тесто. Давайте поговорим почему?

Уже 4 недели подряд, по воскресеньям, во всех крупных городах Беларуси проходят самые масштабные митинги. Вот и 6 сентября 2020 года в Минске традиционно состоялась стотысячная акция протеста противников Лукашенко.



Митинги в Беларуси / Фото TUT.by

Можно констатировать, что протесты все еще пользуются массовой общественной поддержкой. Но политический кризис, почему-то, никак не сдвинется с мертвой точки.

Оппозиционные лидеры, похоже, забуксовали. Диктатор, без сомнения, потерпел катастрофическую потерю легитимности, но на его стороне по-прежнему остаются силовики, время, страх и моральная усталость протестующих, а теперь еще и Путин.

Очевидно, что осажденный Лукашенко, имея в запасе огромные репрессивные ресурсы России, ни на какие компромиссы не пойдет. И оппозиция, похоже, вполне заслуженно опасается, что страна рухнет в пучину насилия. Ведь выглядит так, что Лукашенко медлит и наращивает силы.

Но, как бы там ни было, а отсутствие авторитета белорусского правительства, говорит о том, что возвращение к авторитарному статус-кво – немыслимо. Поэтому и сдаваться рано. Да и последние безумные действия диктатора говорят о том, что он уже ни в чем не уверен и действует на удачу.

Казалось бы, самое время объединенной оппозиции, которая в самом начале шла с лозунгом "Любім! Можам! Пераможам!" перейти к фазе более решительных действий. Пора уже какому-то отчаянному протестующему во время новой акции протеста выскочить вперед и крикнуть "Завтра до 10 утра Лукашенко должен уйти в отставку". Это сэкономило бы белорусам несколько месяцев времени и сберегло бы десятки жизней.

Что известно о представителях оппозиции

Но проблема в том, что триединство "Тихановская, Колесникова, Цепкало" смотрит в разные стороны. Расколоть и выловить их по отдельности теперь стало еще проще. И Беларусь оказалась в тупике.

Жена Цепкало – Вероника, оказалась не особо активной и вслед за мужем покинула Беларусь. Тихановская, при поддержке стран Балтии, пытается привлечь внимание мировой общественности к белорусскому кризису, даже выступила на Совбезе ООН.

Кстати именно страны Балтии сегодня составляют костяк сопротивления Лукашенко в Европе. Они первыми ввели санкции и они же на днях объявили бойкот гордости батьки – Белорусской АЭС.

Ее запуск планируется уже в ближайшие месяцы и ориентирована она именно на экспорт электроэнергии. Но Литва, Латвия и Эстония теперь отказываются покупать энергию у Лукашенко, а это приведет к многомиллионным убыткам станции, построенной на занятые у России деньги.

Но вернемся к Тихановской. По её же инициативе был создан Координационный совет по передаче власти, куда входят самые влиятельные противники режима диктатора.

Лукашенко, в ответ заявил, что не готов к переговорам с Координационным советом, но готов провести некие Конституционные реформы. И вот здесь на арену выходить третье лицо оппозиции – представитель эксглавы Белгазпромбанка Виктора Бабарико – Мария Колесникова.



Мария Колесникова / Фото rtvi

В недавнем интервью ВВС, она сказала, что с дня выборов 9 августа не поддерживает контактов с Тихановской, Координационный совет хорош, но Светлана не может на него влиять, так как она за границей и якобы не понимает реальную ситуацию в стране. А обещание европейцев передать белорусским протестующим 53 миллиона евро в качестве поддержки – вообще назвала подставой. Мол, таким образом будет оказываться внешнее влияние на ситуацию в Беларуси.

Что предложили Колесникова и Бабарико взамен

Пока Светлана Тихановская просит в ООН мировой поддержки, штаб арестованного оппозиционера заявляет о создании политической партии "Вместе", главная задача которой, кто бы мог подумать, конституционная реформа, о которой вспоминал Лукашенко. Интересно, что видеообращение, где Бабарико заявляет о создании партии, скорее всего, было записано еще до ареста.

Общество восприняло такую идею неоднозначно. Ведь их главное требование вовсе не реформы, а свержение Лукашенко, освобождение политзаключенных и новые выборы. То есть у Бабарико реально не хотят менять политическую систему, но хотят реформ? Это же абсурд. Да и любые заигрывания с режимом ни к чему хорошему не приводят – как результат Колесникова в понедельник исчезает.

Я, как украинец, не большой сторонник и Светланы Тихановской, которая никак не может определиттся чей Крым. Но я сторонник Координационного совета, который на сегодня насчитывает уже почти 4,5 тысячи участников. Потому что это коллегиальный орган, который мне лично напоминает польское объединение профсоюзов "Солидарность" в 1980-х годах, и который в будущем и станет той политической контрэлитой, которую Лукашенко уничтожал годами. Еще раз – не разрозненные лидеры оппозиции, а актив Координационного совета.



Светлана Тихановска / Фото afp.com

Почему белорусам стоит взять пример с поляков? Коротко о польском движении "Солидарность" - антикоммунистическое движение в Польше имело силу еще с 1940-х, но яркое выражение нашло в 1980 году. В августе этого года в Гданьске рабочие верфи, как и рабочие в Беларуси, объявили забастовку против режима. И это было началом конца коммунистов в Польше.

К движению за год присоединилось несколько миллионов абсолютно разных людей, в том числе и коммунистов. Был создан исторический прецедент независимой общественной организации в условиях тотального социализма.

А дальше потребовалось 9 лет борьбы, признание, отторжение, аресты, военное положение в стране, смена лидеров движения, переговоры с властью и как итог создание политической партии и переход власти к ней, во главе с Лехом Валенсой.

В Беларуси сегодня события опережают путь польской "Солидарности", но нужно готовиться к долгой и изнурительной борьбе. Ведь просто так Лукашенко власть не отдаст, а белорусский народ не готов к насилию, скорее выбрав путь мягкой силы. Вот только режим Лукашенко к этому не готов – и дальше будет применять силу.



Александр Лукашенко / Фото Getty Images

Ускорить процесс победы протестующих может и должно вмешательство Европы и США. Но, во-первых, в Европе своих проблем по горло, а в США в ближайшие два месяца до президентских выборов Трамп резких движений делать не будет. Во-вторых, белорусская оппозиция до сих пор слишком аккуратна в выборе союзника – принять сторону Запада, или России.

Но выбор сделать придется, ведь та же польская "Солидарность" не одержала бы такой победы, если бы в начале 80-х в ситуацию не вмешался американский политик Збигнев Бжезинский, который сумел убедить тогдашнего президента США Джимми Картера вмешаться в дела поляков и если бы в 1987 году сенат США не выделил финансовою помощь бастующим.

Конечно, до эндшпиля в Беларуси еще далеко, но шахматная партия уже начата и "пешки" подбираются к "королю". И как говорил тот же Бжезинский, автор бестселлера "Шахматная доска" еще в 2005 году: "Беларусь находится на последнем этапе постсоветской эры. И неизбежно произойдет поворот к эре демократической, а не советской".

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Похоже, белорусский народ вошёл в этот поворот, главное, чтобы лидеры не спутали ходы и протестующие дошли до финиша, как бы долго не длился путь. И помните, в польских забастовках 1980 года правила игры диктовали бастующие, а не лидеры. И польские забастовки показали, что лидеры могут меняться, власть может идти на самые жестокие меры, но время и терпение всегда на стороне победителя.