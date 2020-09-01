Протести в Білорусі вийшли на новий, небезпечний для білорусів, глобальний рівень. Лукашенко здався і продав Білорусь Путіну, а в Європі назріває власний військовий конфлікт між Туреччиною та Грецією.

Акции протеста в Беларуси в минувшее воскресенье побили все рекорды – только на улицы Минска, по подсчетам журналистов, вышло около 250 тысяч протестующих. К лозунгам протестующих добавилась одна очень весомая деталь – митинг 30 августа носил название "Марш мира и независимости". О том, почему Беларусью уже в эти дни правит Путин и как, казалось бы вообще не связанные с протестами в Минске, столкновения кораблей в Средиземном море могут повлиять на европейскую поддержку Беларуси – читайте в авторском блоге "Теории заговора" на 24 каналі.

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Лукашенко оценил страну в 1 миллиард долларов, которые Путин дал ему якобы для рефинансирования долгов, а по факту для оплаты преданности силовиков. Сейчас деньги и награды для тех, кто жестоко обходится с протестующими – льются рекой. А сам диктатор свой 66-й день рождения встречал не принимая подарки, а скорее их раздаривая.

Беларусь теряет независимость и суверенитет

Если раньше Лукашенко смело летал над Минском на вертолёте и называл митингующих крысами, то сейчас ушел в жесткую оборону, выставив вокруг своего дворца в Минске не просто ОМОН, а бронетехнику с пулеметами. И не спроста – отныне Лукашенко подданный Путина, который выполняет его приказы.

Фактически ситуацию в стране теперь контролирует не усатый диктатор, а плешивый Путин.

Лукашенко утратил гордость и каждый свой шаг согласовывает с Кремлем, более того – диктатор готовится ехать на поклон в Москву. Хотя называть Лукашенко диктатором уже, наверное, не корректно. Путин, пообещав армию в помощь Лукашенко и выделив ему 1 миллиард долларов, фактически сомкнул удушливые объятия на шее Беларуси, которая стремительно идет к тому, чтобы стать всего лишь субъектом РФ. Кстати, такую же помощь, но в размере 15 миллиардов Путин обещал и Януковичу, но последний успел всего лишь как крыса украсть первый транш – 3 миллиарда – и схема провалилась, а сам он сбежал.

Сценарий перехода власти

Такое положение должно наконец взбудоражить к сожалению лояльную к Москве оппозицию, которая в лице Алексиевич и Тихановской, зовет Путина в качестве переговорщика по передаче власти. Переговоры Путину интересны, вот только не с ними, а с Лукашенко.

Более того, как будет происходить переход власти уже озвучили оба диктатора – референдум по изменениям в Конституцию, в которую будет вписана аннексия Беларуси с общими президентом, парламентом, судами и силовыми органами. Взамен оппозиции могут пообещать уход усатого диктатора. Он уйдет, но уступит место не Тихановской, а Путину или его ставленнику.

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Но ошибочно думать, что Лукашенко попал в зависимость Москвы только сейчас. Да, он долго водил за нос Кремль что-то обещая, но в конце концов, он 26 лет принимал подачки России. Вместо реального развития экономики страны, насыщал её российскими рублями. В ситуации, когда европейские партнеры уходят с белорусского рынка до лучших времен, без денег Кремля экономика Беларуси просто рухнет. Это показали колебания на валютном рынке – с начала протестов и оттока европейского капитала курс белорусского рубля рухнул минимум на 10%.



Лукашенко попал в зависимость Москвы / Фото DW

Пример Венесуэлы

Если же протестующие, или ОМОН в Беларуси перейдут в наступление и кровавая бойня станет неминуемой, Россию вполне устроит и иной сценарий – двоевластие по примеру Венесуэлы. Эта страна в Латинской Америке минимум 2 года живет в глубочайшем политическом и экономическом кризисе, который спровоцировала и подогревала Россия. Не будем углубляться, но благодаря этому кризису, страна с крупнейшими в мире разведанными запасами нефти, стала чуть ли не беднейшей в регионе.

После выборов в 2018 году в Венесуэле вспыхнули протесты, но президент Николас Мадуро не ушел с трона. После этого со страной практически перестали сотрудничать большинство государств ЕС и Латинской Америки, так как настоящим президентом Венесуэлы называют оппозиционного Хуана Гуайдо.



Хуан Гуайдо / Фото AFP

При этом Каракас продолжает принимать помощь от России. Вот только эту помощь Мадуро тратит исключительно на силовиков и чинушей, а народ всё стремительнее погружается в бездну нищеты. Чем дольше такая ситуация будет сохраняться, тем меньше вероятность того, что Венесуэла выберется из кризиса, Москве это только на руку.

Почему я сравнил Беларусь с Венесуэлой, спросите вы? Всё просто – основной кредитор Беларуси – Россия. С беларусского рынка уходит европейский капитал, ЕС готовит санкции, а Лукашенко всё больше денег тратит на силовиков.

Россию вполне устроит ситуация, в которой Лукашенко возведет железный занавес с ЕС и будет кормиться с руки Кремля. А рядом будет оппозиционный лидер, которого признает отрезанная Европа. Двоевластие, страна в стагнации, Беларусь на долгие годы отвернута от ЕС и НАТО.

Ошибка оппозиции в том, что не додавила силовиков и чиновников, которые начали переходить на их сторону, аплодисменты – это мало. Ведь и силовики и чиновники сейчас в растерянности: или продолжить служить Лукашенко и получать кремлёвские рубли, но не иметь будущего, или сейчас обречь себя на неизвестность с призрачным будущим. А ведь именно элиты правят в стране, не Лукашенко. И их переток значительно раньше закончил бы переход власти. Хотя, вполне вероятно, что угроза утраты суверенитета, наоборот, подтолкнет их к этому шагу.

При чем здесь конфликты Турции и Греции

А сейчас давайте перейдем ко второй стороне белорусского кризиса – насколько сильно Европа готова поддержать протесты? Здесь нет никакой уверенности, ведь в эти дни на другом её конце, разворачивается конфликт посеръезнее, который может закончиться полномасштабной войной. Турция и Греция вывели военные корабли в Средиземное море. На секундочку и Турция и Греция – члены НАТО. То есть для Европы это уже не обострение проблем с соседом Беларусью, а назревающий мордобой внутри семьи!

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Вековая вражда между Турцией и Грецией в эти дни снова вспыхнула с новой силой. Обе страны никак не могут поделить между собой Средиземное море. Дело в том, что в Средиземном море между Грецией и Турцией довольно богатые газовые месторождения и каждая из стран называет их своими.

В январе Греция, Израиль и Кипр договорились качать здесь газ для Европы. И Турция в этой схеме оказалась не у дел. Конечно же Анкаре такой расклад не нравится, поэтому в начале августа к берегам Кипра вышло турецкое газоразведывательное судно "Орук Рейс" в сопровождении военных кораблей. Мол, мы здесь будем качать газ.

Греция в свою очередь отправила в море свои корабли, которые начали таранить турецкие судна. Конфликт раскалился до такой степени, что против Турции выступили вооруженные силы Греции, Кипра, Франции, Италии, ОАЭ при дипломатической поддержке Израиля. Сейчас все они проводят в море военные учения Эвномия, цель которых вполне очевидна.

Сейчас важно, что в такой ситуации у Европы появилась своя головная боль и проблемы Беларуси могут уйти на 2, а то и на 3 план.

Поэтому сейчас белорусскому обществу стоит консолидироваться и взывать не к Путину, а к европейским лидерам. Но, в этой, казалось бы, патовой ситуации есть однозначный плюс – чем ближе лично Лукашенко оказывается к Кремлю, тем больше это отворачивает протестующих от промосковской риторики, которая в Беларуси до сих пор достаточно сильна. И когда Лукашенко в голос объявит о сдаче суверенитета страны, протесты обретут форму не только антилукашенковскую, но и антироссийскую.





Протесты​ в Беларуси / Getty Images