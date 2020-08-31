Тихановська застерегла Путіна від силового втручання до Білорусі
Світлана Тихановська стурбована заявами президента Росії Володимира Путіна про створення резерву силовиків для "допомоги Білорусі". Опозиційна кандидатка вважає, що це було б серйозним порушенням суверенітету країни.
Втручання Росії мало б важкі наслідки, – Тихановська
Про це Тихановська заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто у Вільнюсі, інформує Інтерфакс.
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Ми вимагаємо від усіх країн поважати суверенітет Білорусі. Водночас ми вкрай стурбовані заявами пана Путіна відправити російський ОМОН у Білорусь. Це було б серйозним порушенням суверенітету Білорусі і мало б важкі наслідки для відносин Білорусі та Росії,
– зазначила Тихановська.
Під час розмови з очільником МЗС Фінляндії опозиціонерка заявила, що готова до вирішення політичної кризи в країні через діалог. Також Тихановська наголосила, що розглядає і можливість посередництва міжнародних організацій.
Що відомо про обіцянку Путіна Лукашенку
З час початку протестів президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово зідзвонювався з главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент сказав, що на прохання Лукашенка створив резерв правоохоронців – для "забезпечення безпеки", проте наразі його не використовували. Тим часом, на Заході закликали Росію не втручатись у внутрішні справи Білорусі.
Головне про протести у Білорусі
- 9 серпня у країні відбулися президентські вибори.
- За офіційними даними, Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка, опозиціонерка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Білоруси заявили, що результати виборів були сфальсифіковані. У ніч на 10 серпня люди вийшли на мирні протести.
- ОМОНівці жорстко розганяли мітингувальників. Влада визнала, що під час протестів загинули 4 людини, однак активісти стверджують, що загиблих більше.
- Сотні людей отримали поранення, тисячі протестувальників були затримані, однак багатьох вже відпустили.
- Протести не стихають і досі, до них долучились працівники великих підприємств.