Світлана Тихановська стурбована заявами президента Росії Володимира Путіна про створення резерву силовиків для "допомоги Білорусі". Опозиційна кандидатка вважає, що це було б серйозним порушенням суверенітету країни.

Втручання Росії мало б важкі наслідки, – Тихановська

Про це Тихановська заявила під час зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто у Вільнюсі, інформує Інтерфакс.

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Ми вимагаємо від усіх країн поважати суверенітет Білорусі. Водночас ми вкрай стурбовані заявами пана Путіна відправити російський ОМОН у Білорусь. Це було б серйозним порушенням суверенітету Білорусі і мало б важкі наслідки для відносин Білорусі та Росії,

– зазначила Тихановська.

Під час розмови з очільником МЗС Фінляндії опозиціонерка заявила, що готова до вирішення політичної кризи в країні через діалог. Також Тихановська наголосила, що розглядає і можливість посередництва міжнародних організацій.

Що відомо про обіцянку Путіна Лукашенку

З час початку протестів президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово зідзвонювався з главою Кремля Володимиром Путіним. Російський президент сказав, що на прохання Лукашенка створив резерв правоохоронців – для "забезпечення безпеки", проте наразі його не використовували. Тим часом, на Заході закликали Росію не втручатись у внутрішні справи Білорусі.

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