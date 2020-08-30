Олександр Лукашенко та Володимир Путін 30 серпня провели чергову телефонну розмову. Під час неї обговорили поточну ситуацію в Білорусі та домовилися незабаром зустрітися.

Президенти Росії та Білорусі поспілкувалися телефоном, повідомили у телеграмі "Пул Первого".

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Лукашенко і Путін домовилися зустрітися вже незабаром,

– йдеться у повідомленні.

Зустріч відбудеться під час візиту Лукашенка в Москву.

Про що це говорили політики

двостороннє співробітництво між країнами;

поточну ситуацію з протестами у Білорусі;

реакцію міжнародної спільноти на події у країні.

На сайті президента РФ додали, що Володимир Путін "тепло привітав Олександра Лукашенка з днем народження". Нагадаємо, 30 серпня йому виповнюється 66 років.

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