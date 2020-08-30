Лукашенко і Путін знову поспілкувалися телефоном: про що домовилися
Олександр Лукашенко та Володимир Путін 30 серпня провели чергову телефонну розмову. Під час неї обговорили поточну ситуацію в Білорусі та домовилися незабаром зустрітися.
Президенти Росії та Білорусі поспілкувалися телефоном, повідомили у телеграмі "Пул Первого".
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Лукашенко і Путін домовилися зустрітися вже незабаром,
– йдеться у повідомленні.
Зустріч відбудеться під час візиту Лукашенка в Москву.
Про що це говорили політики
- двостороннє співробітництво між країнами;
- поточну ситуацію з протестами у Білорусі;
- реакцію міжнародної спільноти на події у країні.
На сайті президента РФ додали, що Володимир Путін "тепло привітав Олександра Лукашенка з днем народження". Нагадаємо, 30 серпня йому виповнюється 66 років.
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Телефонні розмови Лукашенка з Путіним: коротко
- У період з 15 по 24 серпня Лукашенко і Путін говорили аж 5 разів. Першим дзвонив саме глава Білорусі, таку інформацію оприлюднили російські ЗМІ.
- Відомо, що під час першої телефонної розмови очільники держав обговорювали саме ситуацію з протестами у Білорусі. Тоді Путін обіцяв білоруському президенту підтримку, якщо протестувальники продовжуватимуть виходити на вулиці.
- Під час другого дзвінка Олександр Лукашенко знову поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Наступні розмови були на цю ж тему.
- У розмові 24 серпня політики обговорили ситуацію в Білорусі й у світі, особливо на західному напрямку. Однак цього разу зосередилися на темі коронавірусу.
- Що найцікавіше, за весь 2019 рік вони говорили телефоном лише тричі.