Лукашенко домовився з Путіним про спільне використання військ при загрозі з Заходу
Лукашенко заявив, що досяг домовленості з Путіним про спільне використання військ в разі загрози з Заходу. Він цілком серйозно розглядає таку ймовірність.
Таку думку Лукашенко висловив на зустрічі із робочими одного з білоруських заводів. Слова Лукашенка передає підконтрольна йому інформаційна агенція "БелТа".
Нагадаємо Путін на прохання Лукашенка створив резерв правоохоронців: реакція опозиції у Білорусі
Ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнути за межами, треба задіяти спільне угрупування збройних сил, основою якої є білоруська армія. А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами,
– сказав Лукашенкою
При цьому він підкреслив, що досі "жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон", адже влада Білорусі ніби поки сама дає раду протестам.
Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканить будь-якого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави,
– характерній для себе манері сказав Лукашенко.
Резерв російського війська від Путіна для Білорусі: головне
- Вперше про те, що Росія сформувала резерв військових для Білорусі, Путін розповів в інтерв'ю 27 серпня.
- Він зазначив: Росія і Білорусь мають багато зобов'язань одна перед одною, зокрема і щодо охорони територій і суверенітету.
- Путін сказав, що наразі військо не задіюватимуть. Вдадуться до такого методу, лише якщо протестувальники "перетнуть межу" і займатимуться екстремізмом.
- У Координаційній раді Білорусі уже відреагували на заяви глави Кремля. Опозиціонери наголосили, що проблеми внутрішньої кризи в країні повинні вирішуватись у рамках закону, мирно та без зовнішнього втручання.
- Таку ж думку висловив Генсек НАТО Єнс Столтенберг: Росія не має втручатися у справи іншої держави.
- Столтенберг наголосив, що у регіоні немає військового нарощування НАТО, тому будь-яка маніпуляція Лукашенка на цю тему є абсолютно неправильною та невиправданою.