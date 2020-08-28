Лукашенко заявив, що досяг домовленості з Путіним про спільне використання військ в разі загрози з Заходу. Він цілком серйозно розглядає таку ймовірність.

Таку думку Лукашенко висловив на зустрічі із робочими одного з білоруських заводів. Слова Лукашенка передає підконтрольна йому інформаційна агенція "БелТа".

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Ми з ним домовилися. Ми впораємося з цією проблемою. Але якщо там смикнути за межами, треба задіяти спільне угрупування збройних сил, основою якої є білоруська армія. А росіяни нас повинні підтримувати і рухатися за нами,

– сказав Лукашенкою

При цьому він підкреслив, що досі "жоден солдат з Росії не перетнув наш кордон", адже влада Білорусі ніби поки сама дає раду протестам.

Але у нас навіть не здригнеться ні голос, ні рука, ні нога для того, щоб разом устаканить будь-якого, хто сіпнеться на західному кордоні Союзної держави,

– характерній для себе манері сказав Лукашенко.

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