Білоруський президент Олександр Лукашенко вдруге за вихідні зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну. Цікаво, що попередня їхня розмова відбулася буквально напередодні, 15 серпня.

Інформацію про телефонну розмову політиків оприлюднили на сайті Кремля. Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи білоруської сторони.

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Говорили Лукашенко і Путін про "білоруські проблеми". Ймовірно, йдеться про масштабні протести, які вирують у Білорусі від 9 серпня.

Про що говорили Путін і Лукашенко:

Олександр Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі, яка склалася після президентських виборів.

З обох сторін висловлена впевненість, що всі виниклі проблеми будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн в рамках Союзної держави,

– мовиться у повідомленні на сайті Кремля.

Також Лукашенко і Путін знову зачепили тему затримання в Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера". Президенти "дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з цього питання".

Окрім того, Путін і Лукашенко домовилися про продовження регулярних контактів на різних рівнях та підтвердили намір зміцнити союзницькі відносини. Мовляв, це відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".

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До цього тривала недовга суперечка щодо того, чи повертатимуть російських найманців додому, а чи ж передадуть частину Україні для слідчих дій. Річ у тому, що найманці брали участь у війні на Донбасі та допомагали проросійським бойовикам захоплювати українські території.

Схоже, що вагнерівці стали розмінною монетою між Мінськом та Москвою. Після їх передачі Росії стосунки Лукашенка та Путіна покращилися, а очільник Кремля заговорив про "розв'язання проблем в Білорусі".

Натомість Лукашенко, який звинувачує у протестах в Білорусі зовнішнього ворога, також змінив свою риторику щодо України.

"Сьогодні вже понаїхали сюди (в Білорусь – 24 канал) з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", – дослівно заявляв він.

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