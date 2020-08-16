Білоруські проблеми і деструктивні сили: Лукашенко вдруге за вихідні поговорив з Путіним
Білоруський президент Олександр Лукашенко вдруге за вихідні зателефонував своєму російському колезі Володимиру Путіну. Цікаво, що попередня їхня розмова відбулася буквально напередодні, 15 серпня.
Інформацію про телефонну розмову політиків оприлюднили на сайті Кремля. Зазначається, що розмова відбулася з ініціативи білоруської сторони.
Раніше Рішення несправедливе, а наслідки можуть бути трагічними, – Зеленський про вагнерівців
Говорили Лукашенко і Путін про "білоруські проблеми". Ймовірно, йдеться про масштабні протести, які вирують у Білорусі від 9 серпня.
Про що говорили Путін і Лукашенко:
- Олександр Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі, яка склалася після президентських виборів.
З обох сторін висловлена впевненість, що всі виниклі проблеми будуть незабаром врегульовані. Головне, щоб цими проблемами не скористалися деструктивні сили, які прагнуть того, щоб завдати шкоди взаємовигідної співпраці двох країн в рамках Союзної держави,
– мовиться у повідомленні на сайті Кремля.
- Також Лукашенко і Путін знову зачепили тему затримання в Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера". Президенти "дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з цього питання".
- Окрім того, Путін і Лукашенко домовилися про продовження регулярних контактів на різних рівнях та підтвердили намір зміцнити союзницькі відносини. Мовляв, це відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".
Схоже, що вагнерівці стали розмінною монетою між Мінськом та Москвою. Після їх передачі Росії стосунки Лукашенка та Путіна покращилися, а очільник Кремля заговорив про "розв'язання проблем в Білорусі".
Натомість Лукашенко, який звинувачує у протестах в Білорусі зовнішнього ворога, також змінив свою риторику щодо України.
"Сьогодні вже понаїхали сюди (в Білорусь – 24 канал) з Польщі, Голландії, України, з цієї "відкритої Росії", Навального і так далі, і тому подібне. Уже агресія почалася проти країни", – дослівно заявляв він.
Затримання та передача вагнерівців РФ: основне
- 29 липня 32 бойовиків проросійського угрупування "Вагнера" затримали біля Мінська, одного спіймали на півдні країни.
- За словами білоруської влади, метою перебування вагнерівців у країні була "дестабілізація ситуації під час виборчої кампанії".
- Натомість російська влада, яка формально не має відношення до бойовиків, запевнила: Білорусь була лише відправною точкою для вагнерівців до Стамбула. Бойовики, мовляв, просто затрималися на довше, бо не встигли на літак.
- 14 серпня Білорусь віддала 32 із 33 затриманих раніше бійців ПВК "Вагнера" Росії. Одного затриманого залишили, адже в нього є білоруське громадянство.
- В Україні на це відреагували МЗС, РНБО, Офіс генпрокурора та Офіс Президента та сам глава держави. Усі ці українські державні органи засуджують такий крок зі сторони Білорусі.